黃茅海跨海通道通車　香港到江門車程僅1.5小時　前期免費通行

今天（11日）下午3時，粵港澳大灣區重大工程黃茅海跨海通道正式通車，珠海到江門的通行時間從1個多小時縮短至30分鐘左右，香港到江門的車程也只需1.5小時。自此，黃茅海跨海通道正式加入粵港澳大灣區跨江跨海通道群。



黃茅海大橋上的索塔造型被稱為「海上小蠻腰」。（朱加樟攝）

跨海通道設置高欄港大橋和黃茅海大橋2座主橋。（朱加樟攝）

黃茅海跨海通道上有標示與香港距離的路牌。（朱加樟攝）

黃茅海跨海通道是繼港珠澳大橋、深中通道之後，粵港澳大灣區又一跨海通道重大工程，於2020年6月開工建設，其為《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布後首個開工的跨海通道工程。

報道指，項目開通前期，對社會公眾暫免項目道路通行費用，詳細費用待下一步另行公開。

黃茅海跨海通道路線圖。（南方+）

黃茅海跨海通道是繼港珠澳大橋、深中通道之後，粵港澳大灣區又一跨海通道重大工程。

其為《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布後首個開工的跨海通道工程。

通車後，珠海至江門的通行時間從1個多小時縮短至30分鐘左右。

黃茅海跨海通道也是港珠澳大橋的西延線，起於珠海市平沙鎮，終於江門市台山市斗山鎮，全長約31公里，跨海段長度約14公里，設置高欄港大橋（主跨700米雙塔單跨）、黃茅海大橋（2×720米三塔雙跨斜拉橋）2座主橋，隧道2座，互通4座，服務區1處，其中，黃茅海大橋是目前已建成的世界上跨徑最大的三塔斜拉公路橋。

項目東接鶴港高速，西連新台高速並與西部沿海高速相交，採用雙向六車道高速公路標準，設計時速為每小時100公里，設計使用壽命100年，批覆概算129.85億元人民幣。

黃茅海跨海通道管理中心工程技術部經理孫文晉接受《香港01》採訪時表示，跨海通道通車後香港到江門的車程只需1.5小時。