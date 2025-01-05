南沙開年第一會發布科技政策體系　以創新引領企業規模效益雙倍增

2025年1月2日，南沙舉辦科技創新和產業發展大會，發布科技創新與產業創新互補雙強的一攬子政策，表彰2024年突出貢獻企業20強與高新技術企業30強，向全社會釋放以科技創新引領新質生產力發展。



當日，南沙發布《關於深入實施創新驅動發展戰略培育高質量發展新動能的若干政策意見》（簡稱《創新驅動27條》），並與省科技廳、省基金委完成了廣東省基礎與應用基礎研究基金南沙聯合基金（簡稱聯合基金）。

聯合基金是廣東省首支省區聯動基金，將每年將安排不少於2000萬元（人民幣，下同），支持開展基礎與應用基礎研究，提升南沙的原始創新能力。

聯合基金是廣東省首支省區聯動基金，將每年將安排不少於2000萬元人民幣，支持開展基礎與應用基礎研究，提升南沙的原始創新能力。（主辦方供圖）

除了聯合基金之外，當天發布的《創新驅動27條》中，多項條款提出對原始創新的支持，例如圍繞南沙重點產業發展需求，布局建設一批應用支撐型重大科技基礎設施，對參與國際大科學計劃和大科學工程的按上級立項金額的1:1給予最高2000萬元配套支持等。

目前，南沙已搭建起以廣州海洋實驗室為龍頭，冷泉生態系統大科學裝置和大洋鑽探船為核心，廣州海洋地質調查局、中國科學院南海海洋研究所等大院大所為支撐的「1+2+N」海洋科創平台體系。加大支持基礎研究與原始創新能力建設，將引導更多創新源頭活水流入產業生態，加快新業態、新動能的形成。

除了源頭創新之外，此次發布的《創新驅動27條》，即聚焦海洋科技、空天科技、生物醫藥、數字經濟等符合南沙實際特色的創新賽道，突出產業創新的核心方向。

目前，南沙汽車產業、海洋裝備製造、生物醫藥、新能源、半導體與集成電路、人工智能、航空航天等支柱產業與戰略性新興產業拔節生長，為科技創新提供廣泛的轉化載體和應用場景。

鼓勵技術創新方面，南沙將實施「五個十」行動計劃，即突破10項前沿技術、制定10個標準規範、打造10個應用場景、培育10家示範企業、建強10個科創園區，每年安排最高1億元補助資金支持企業加大研發投入，按企業年度研發投入的5%給予最高300萬元的資金獎勵。

南沙支持高校院所開展賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權改革，企業承接高校院所科技成果落地轉化給予最高200萬元獎勵。在培育科技企業方面，將對新認定的創新平台給予最高300萬元獎補，對孵化載體培育高新技術企業給予最高30萬元獎勵。

港澳科技聯合創新是南沙的特色與優勢，南沙將對與港澳共建創新平台給予最高500萬元獎勵，對引育創賽獲獎港澳項目給予最高100萬元支持。南沙還會實施「圖南之志」青年創新創業計劃，大力引進高校畢業生等青年創新人才，在創業啟動資金、生活補貼、人才公寓等方面給予最高200萬元支持。

廣州市委常委、南沙區委書記劉煒表示，南沙將立足產業發展需求，大力推進科技創新，讓科技成果能夠快速從實驗室走向市場，實現科技創新引領產業升級，產業發展帶動創新需求。（主辦方供圖）

去年以來，南沙持續釋放「把企業作為城市發展第一資源」的信號，推出「優化企業服務16條」，首次召開全球招商引資引智大會，此次大會延續之前對企業發展的重視和支持。

大會現場，除了科技創新的若干政策對企業技術創新的支持外，南沙還發布了產業相關的《廣州市南沙區關於推動企業規模效益雙倍增政策措施》（簡稱「雙倍增」政策），旨在扶持一批創新能力強、發展潛力大的企業成長壯大，引導資源向優質企業精準配置。

在科技創新的若干政策中，南沙將支持國家高新技術企業、規模以上企業加大研發投入，將按企業年度研發費用支出額的5%給予最高300萬元的資金獎勵；對新認定（覆核）的專精特新重點「小巨人」企業，將一次性獎勵300萬元。

現場，2024南沙突出貢獻企業20強、2024南沙高新技術企業30強授牌。（主辦方供圖）

「雙倍增」政策包括「五點十六條」，核心政策為支持試點培育企業規模倍增，激勵梯度培育企業完成相應的規模「倍增」目標，並輔以支持企業做大做優做強、支持企業轉型升級、保障企業生產要素等方面的全生命周期扶持政策，全力推動企業實現規模效益「雙倍增」。

試點培育企業規模倍增，南沙將對不同規模和研發實力的企業根據其增長情況給予最高300萬元獎勵。

在支持企業做大做優做強方面，南沙將對產值首次突破特定規模的企業給予最高2000萬元獎勵，同時鼓勵企業互相採購、協同發展，最高獎勵300萬元。

此外，圍繞企業轉型升級，南沙將對獲評省級及以上「單項冠軍」稱號、國家級智能製造示範工廠、國家綠色製造示範名單綠色工廠等的企業給予獎勵，最高500萬元。

現場，2024南沙突出貢獻企業20強、2024南沙高新技術企業30強授牌。（主辦方供圖）

南沙將採取包括支持企業加大投資、支持企業設備更新、支持企業數字化轉型、支持企業綠色化改造、支持企業協同技術改造、加強企業技術改造金融支持、鼓勵企業實施「零增地」技術改造等七條措施，最高獎勵5000萬元。

此外，南沙將進一步保障企業生產，保障企業生產載體，對不同成長階段企業匹配合適的載體；支持企業生產用電。支持推薦企業列入用電「優保」、用電「A類」企業名單，緩解企業用電問題；支持推行信用監管，建立健全事前事中事後全流程「白名單」管理措施，推行實施包容審慎監管和柔性執法。

近日發布的《廣州南沙創建國際化人才特區集聚人才九條措施（2024年修訂）》提出，對全職高層次人才獎勵最高300萬元，對於本科、碩士、博士人才分別給予3-12萬元的補貼。此外，在教育、醫療、住房、生態等方面，南沙也正提供高品質城市配套。

截至目前，全區區級以上高層次人才915人、區級以上項目團隊1768個；近三年，國家重大人才項目入選數約占廣州全市三分之一，近五年高層次人才數量年均增長100%；2024年香港科技大學（廣州）48名教授入選全球2%頂尖科學家榜單。