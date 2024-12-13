香港南沙科技與產業合作交流活動舉行　兩地聯手構建創科產業鏈

12月12日，以「圖南起航 鏈接全球」為主題的2024香港·南沙科技與產業合作交流活動在灣仔舉辦。

創新科技及工業局局長孫東在致辭時表示，香港和廣州都是大灣區內重要的新質生產力策源地，他期待接下來兩地加強互動，深化合作，推動區域內的優勢科技產業發展，助力國家構建更具全球競爭力的創新科技產業鏈。

廣州市委常委、南沙區委書記劉煒表示，南沙同時具備天時、地利、人和，是一個值得廣大企業及人才期待及青睞的「天選之地」，這一次走進香港，進一步鞏固了南沙與香港火熱合作勢頭。



孫東表示，南沙作為粵港澳大灣區的重大合作平台之一，是立足灣區，協同港澳，面向世界的重大戰略性平台。自從《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》發布以來，南沙發展更是一日千里。

創新科技及工業局局長孫東在致辭時表示，香港和廣州都是大灣區內重要的新質生產力策源地，期待接下來兩地加強互動，深化合作，推動區域內的優勢科技產業發展。（林芷瑩攝）

近年來，香港與南沙在不同領域展開合作，包括設立香港科技大學（廣州）等。香港特區政府一直高度重視與大灣區兄弟城市的協同合作，積極對接國家發展戰略，致力發展大灣區，國際科技創新中心。根據2024年全球創新指數，深圳、香港、廣州科技集群連續5年居全球第二位。可見大灣區科技創新發展潛力無限。

廣州市委常委、南沙區委書記劉煒。（主辦方供圖）

劉煒表示，南沙與香港同根同源，擁有與港澳「心相通」的「人和」獨特優勢。80年代初，霍英東先生開創港澳商人投資南沙的先河，40多年來，南沙落戶了近3400家港澳企業，其中95%為港企；13家港澳青創基地入駐近1000個港澳台僑企業項目，全區集聚了香港居民1.08萬人。

南沙還創新與港澳人才協同發展機制，加強海內外柔性引才，打造中國首個國際化人才特區，近3年引進海外高端人才數量占廣州的1/3，高新技術企業研發人員近3萬人；以南沙為中心1小時範圍內能夠鏈接服務大灣區80多萬戶工業企業，周邊擁有超100萬的在校大學生，周邊城市的院校每年可輸出15萬名高技能工人。

廣州港南沙港區。（主辦方供圖）

邱達根指出，香港必須與大灣區其他城市緊密合作，共同探索新的發展空間。（林芷瑩攝）

在活動上，科技創新界立法會議員邱達根獲聘為南沙新區香港服務中心首席聯絡官。他表示，《南沙方案》為南沙帶來諸多政策紅利，南沙在硬基建和公共平台建設方面取得了令人矚目的成就，不僅提升了南沙的吸引力，也為香港與南沙的合作提供堅實的基礎。

提到香港未來的創新科技發展路徑時，邱達根指出，香港必須與大灣區其他城市緊密合作，共同探索新的發展空間。政府已投入大量資源支持科研、科研轉化以及青年創業等領域，但需要更廣闊的平台和更深層次的合作來支撐。南沙在工業基礎、科研落地以及高端製造業方面有着深厚底蘊，這些優勢為香港團隊的發展提供寶貴的互贏機會，期待與南沙在相關領域展開更深入的合作。

廣州南沙創享灣。（主辦方供圖）

廣東省政協委員、畢馬威中國粵港澳大灣區戰略與發展中心主管合夥人彭富強。（林芷瑩攝）

廣東省政協委員、畢馬威中國粵港澳大灣區戰略與發展中心主管合夥人彭富強表示，產業發展需要大量的人才，且要有就業創業的機遇，南沙目前在信息產業、集成電路、新能源新材料、生物醫藥、低空經濟等新興產業上，都具有多元化的發展，各個行業也逐漸開始走向成熟，這些能吸引更多的港澳人才、國際人才來到南沙發展。

香港科技大學（廣州）。（主辦方供圖）

木棉花資本有限公司主席梁少康。（林芷瑩攝）

作為深耕科創行業的基金，木棉花灣區高校科創投資基金（Kapok Capital）計劃在南沙區設立木棉花灣區高校科創投資基金，基金目標總規模20億元。

木棉花資本有限公司主席梁少康表示，木棉花灣區高校科創投資基金將幫助香港和內地很多高校的初創企業成長，引導他們到南沙實現更好發展，同時還會物色國際上有潛力的初創公司去南沙去發展，既可以幫助南沙加速產業集聚發展，企業發展同時亦可享受到國際市場和國內市場的雙重紅利。

廣州南沙國際郵輪母港。（主辦方供圖）

粵港澳大灣區遊艇業總商會理事余耀輝。（林芷瑩攝）

南沙正積極爭取「遊艇北上」政策，推動粵港澳遊艇產業高質量發展。在活動上，廣州南沙經濟技術開發區商務局與香港郵輪及遊艇業協會的戰略合作框架協議，以及廣州南沙經濟技術開發區商務局與粵港澳大灣區遊艇業總商會的戰略合作框架協議相繼簽約，預示著兩地在遊艇業協同發展上有望迎來前所未有的新機遇。

粵港澳大灣區遊艇業總商會理事余耀輝指出，現時香港遊艇北上內地，受到規則銜接等方面的制約。實現真正的自由行，需要有中間角色進行多方聯繫、溝通協調、系統推進。他相信香港的遊艇行業協會組織可以也願意充當這個角色，助「遊艇北上」一臂之力。