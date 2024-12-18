廣州南沙「郵輪季」啟航　近30條國際郵輪航線持續至3月

12月18日，「愛達·地中海號」郵輪抵達廣州南沙國際郵輪母港，將從廣州南沙啟航，開啟廣州航線季。

從2024年12月18日到2025年3月底，「愛達·地中海號」將以南沙為母港執航多個國際郵輪航線，覆蓋香港、日本、越南等熱門目的地。



12月18日下午，「愛達·地中海號」，以5日4夜的「南沙--八重山諸島-南沙」的首航重啟國際郵輪的常態化運營。

在首個廣州南沙航季中，愛達·地中海號執航近30個國際郵輪航線，覆蓋香港、日本、越南等熱門目的地，更會在廣州南沙航季中融合嶺南地域文化，為華南地區遊客打造一系列別具特色的郵輪體驗。

愛達·地中海號抵達南沙國際郵輪母港。（主辦方供圖）

愛達郵輪首席執行官劉輝介紹，遊客可在郵輪上品嘗南沙本地時令美食，也有各色地道廣式美食和粵式茶點，以及一系列「應時而食」的秋冬美食。

廣州南沙航季將覆蓋元旦、春節、元宵等多個節日，愛達·地中海號準備了豐富的節慶主題活動，比如在元旦航次中，船上將呈現4小時不間斷派對，以及海上守歲迎新，共同迎接2025年的海上第一縷晨曦；在春節航次中，遊客可以共享年夜飯。

此外，愛達郵輪還提供多樣化的岸上觀光線路，帶領遊客深度領略目的地的人文風情。

愛達·地中海號。（愛達集團供圖）

廣州南沙開發區黨工委副書記謝偉表示，以此次首航為契機，南沙將持續深化與愛達郵輪在郵輪製造、人才培訓、船供等全產業鏈的戰略合作，特別是推動第二艘國產大型郵輪「愛達•花城」號2027年在南沙開啟國際航線，攜手打造多樣化國際郵輪航線體系，共同推動廣州郵輪全產業鏈生態體系建設。

據介紹，南沙海關對接地方政府推進國際郵輪產業發展需求，在郵輪物資供船、便利郵輪及旅客入境通關、港口基礎建設等方面提前介入，細化、優化相關監管流程，確保南沙國際郵輪母港順利開港開航。

遊客抵達出發大廳有序排隊。（主辦方供圖）

廣州南沙海事處有關負責人表示，海事部門提前了解郵輪需求，量身制定「一船一策」，通過「海巡船艇+無人機+智慧海事系統+CCTV監控系統」等立體化監管手段跟蹤郵輪動態，優化交通組織服務，確保郵輪安全進出港。

同時，海事部門全面實行電子化進出口岸通關，利用「海事通」App簡化船員信息採集流程，和中國船級社、港務局對郵輪實施首航聯合檢查，最大限度減少郵輪待港時間，提升通關效率。

南沙邊檢民警高效保障旅客通關。（主辦方供圖）

廣州南沙邊檢站邊檢處副處長曹仁平表示，南沙邊檢站運用「智慧郵輪系統」，實現進出口岸限定區域人員「刷臉通行」，並制定針對性勤務保障方案，提前獲取旅客及船員名單，加強流量監測，在入境人員高峰時段及時加開查驗通道，進一步優化邊檢查驗流程。