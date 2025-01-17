深圳機場2024年累計實現旅客吞吐量6147.7萬人次　創歷史新高

據「深圳發布」周四（16日）消息，2024年，深圳機場把握民航由恢復發展轉向增量提質的良好機遇，深度融入深圳「五個中心」建設，加快建設世界一流機場，全年累計實現旅客吞吐量6147.7萬人次、貨郵吞吐量188.1萬噸、起降航班42.8萬架次，均創開航以來的新紀錄。此外，機場單日最高客流量、單日最高航班量，貨運通航點總數等也都創下新高。



報道指，一年來，深圳機場持續織密國內、國際客運航線網絡，全面增強高品質創新型國際航空樞紐輻射力影響力，成為內地第4個越過「6000萬量級」的機場，實現了樞紐能級的新躍升。在多項利好政策的帶動下，深圳機場2024年國際及地區客流量達到518.1萬人次，同比增長108.7%。機場全年新開、恢復了至墨西哥城、開羅、維也納、布達佩斯、利雅得、馬德里等12條國際客運航線，加密了10條國際客運航線，國際及地區客運航線通航點超過45個，航線網絡覆蓋全球五大洲的31個國家和地區。

同時，深圳機場搶抓深中通道開通的歷史性機遇，在中山、江門啟用兩座航空港，開通深中、深江、南沙、珠海長隆4條機場快線，以便捷高效的「空地聯運」有效承接了珠江口西岸的航空客運市場。

深圳機場還率先試點推出乘機碼「一證（碼）通行」服務。

深圳機場貨運業務也延續了良好發展態勢，全年貨郵吞吐量達188.1萬噸，同比增長17.6%，其中國際及地區貨量約96.5萬噸，同比增長25.3%。機場繼續深化與國內物流頭部企業的合作，推動東航物流華南分公司落戶深圳，支持京東物流啟用華南航空樞紐中心，並在中山、江門設立2座異地前置倉，在大灣區的異地前置倉增至7座等。

深圳機場還正式開通跨境電商9610轉關業務，運行跨境電商特種貨物管理系統，與希音、拼多多等電商平台巨頭強化合作，優化跨境電商帶電貨物運輸模式，空運跨境電商業務量達到32.6萬噸，同比增長60.3%；建成全國第一個「智慧化、遠程化」國際貨站；在墨西哥、法蘭克福、布達佩斯等地設立3座海外貨站；培育打造「空港+會展+保稅」產業集群，創新保稅業務模式。

目前，在深圳機場運營貨運航線的國內外貨運航空公司達28家，貨運航線通航點達64個，可基本實現深圳始發的國內貨物1天送達，國際貨物最快2天內送達亞洲各主要城市、最快3天內送達全球其他主要城市的目標。