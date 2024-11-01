樓上搭飛機樓下搭高鐵地鐵　在建深圳機場東站料高峰日客流達63萬

被譽為超級工程的深江鐵路正在建設中，預計2028年建成通車，屆時從深圳、香港前往粵西地區將省時逾半。作為深江鐵路重要節點性工程的深圳機場東站，近日進入站房建設全面施工階段，建成後將成為集航空、高鐵、城際和地鐵為一體的交通樞紐。



深圳機場東站進入站房施工階段。（深圳特區報）

據《深圳特區報》報道，深圳機場東站站房是深圳機場東交通樞紐的重要組成部分，站場規模為6台14線，車站總建築面積49萬㎡，分為地上一層、地下三層，是依照「路地統籌、站城一體、產城融合」理念建設的空鐵聯運樞紐。

項目建成投用後，深圳機場東站可通過深圳北至深圳機場聯絡線銜接廈深鐵路、廣深港客專；在中山站通過聯絡線溝通珠海至深圳方向徑路，在江門站與江湛線聯通。屆時，深圳機場東站將成為區域內部聯繫的紐帶和大灣區輻射全球的重要門戶。

深圳機場東站進入站房施工階段。（深圳特區報）

同時，旅客在此可實現「上樓搭飛機，下樓搭高鐵和地鐵」，站內可換乘深江鐵路、廣深第二高鐵2條高鐵，深大城際1條城際鐵路，及深圳地鐵1、12、20、26號線4條城市軌道，所有中轉最快可在5分鐘內完成。

根據預測，深圳機場東站樞紐建成後，遠期至2050年，高峰日客流量可達到約63萬人/日，其中航空客流約7.8萬人次；城市開發及接駁換乘客流約19.2萬人次；高鐵旅客約19.2萬人次；樞紐軌道及城際總客流約48.7萬人次。