深圳機場東樞紐料2027年完工　引入深江鐵路　集高鐵城際地鐵一體

被譽為超級工程的深江鐵路正在建設中，預計2028年建成通車。目前，作為深江鐵路的重要組成部分，深圳機場東站站房工程全面進入建設攻堅期。



深圳機場東站站房工程全面進入建設攻堅期。（深圳交通）

深圳機場東站站房工程全面進入建設攻堅期。（深圳交通）

深圳機場東綜合交通樞紐地處前海中心區、國際會展城兩大平台之間，是集航空、高鐵、城軌、地鐵多位一體的「空鐵聯運、站城一體」綜合交通樞紐。

深圳機場東樞紐引入深江鐵路、廣深第二高鐵，國鐵規模6台14線，同時包含T1航站樓、深大城際、4條地鐵線（1、12、20、26號線）、APM等多種交通接駁設施，是重大路地合作項目。

近日，在深圳寶安國際機場T1-AB航站樓前，深江鐵路深圳機場東站站房工程全面進入建設攻堅期，成槽機、吊機、挖土機正如火如荼地施工，備受關注的機場東樞紐正在加速建設中。

深圳機場東站示意圖。（多維城市微信公眾號）

深圳機場東站示意圖。（多維城市微信公眾號）

據介紹，深江鐵路深圳機場東站站房是深圳機場東交通樞紐的重要組成部分，車站總建築面積49萬平方米，分為地上一層、地下三層，是依照「路地統籌、站城一體、產城融合」理念建設的空鐵聯運樞紐。根據規劃，深圳機場東站預計2027年完工。

而建設中的深江鐵路線路正線深圳樞紐西麗站引出，經深圳寶安、東莞濱海灣、廣州南沙、中山至江門，正線全長116公里，建設工期5.5年（不含先開段）。全線共設深圳西麗（深江鐵路建設項目不含西麗站）、深圳機場東、東莞濱海灣、南沙、中山北、橫欄、江門站等7座車站。

深江鐵路建成後，將在深圳樞紐西麗站與贛深客專貫通，在深圳北站通過深圳北至深圳機場東聯絡線銜接廈深鐵路、廣深港客專，在中山北站通過聯絡線溝通珠海至深圳方向，在江門站與深茂鐵路江門至茂名段正線貫通。項目通車後將進一步打通沿海通道，江門與深圳可實現1小時內通達，深圳與廣州南沙自貿片區，將實現半小時高鐵互聯互通。