深圳年貨攻略6大必去市場　1件也有批發價？這樣東西較香港平一半

春節快到了，是準備辦年貨的時候了。港人喜歡北上尋寶，深圳有六大年貨批發市場，交通方便，款式多樣，是老深圳人都公認的「便靚正」批發市場，不少商品都較香港便宜。在春節前，一些市場還就地舉辦「年貨節」，加入試食、表演及遊戲，令到北上辦年貨變成一家大小都合適的開心嘉年華盛會。



羅湖：筍崗文具玩具批發城 利是封揮春對聯「淘寶價」

很多港人都在淘寶平台購買賀年布置裝飾品或揮春對聯，愛其方便又便宜，不過，如果想親自挑選賀年物品，又想像淘寶價一樣便宜的話，建議來一趟筍崗文具玩具批發城。

位於羅湖區筍崗街道的深圳筍崗文具玩具禮品城，是深圳著名的文具禮品批發市場，而有港人在網絡平台上更將這裏稱為「兒童購物天堂」，皆因它是以文具、玩具、禮品、辦公用品等產品批發零售而聞名，一直吸引不少港人帶孩子來購物。

深圳筍崗文具玩具禮品城樓高四層，一二層售賣年貨，除了揮春對聯外，還有不少以蛇造型的可愛賀年吉祥物。（路佳@小紅書、凱德印象@小紅書/當代中國授權）

深圳筍崗文具玩具禮品城賀年揮春等布置用品應有盡有，價錢也很相宜。（路佳@小紅書/當代中國授權）

每到春節前，筍崗文具玩具禮品城都換上紅彤彤「新裝」，是深圳人購買賀年用品的首選。（凱德印象/當代中國授權)

在農曆新年期間，筍崗文具玩具禮品城的部分街區更搖身一變，成為熱鬧的年貨批發專區，售賣揮春、對聯、利是封、福字貼等傳統節慶用品。街道兩旁擺滿了各式各樣的春節貨品，放眼過去紅彤彤一遍，充滿濃厚的節日氣氛，都成為節日熱門打卡點。

深圳筍崗文具玩具禮品城

地址：羅湖區寶安北路2011號

交通：地鐵7號線筍崗站A出口

福田：紫荊城食品交易中心 一件都有批發價

紫荊城食品交易中心，是深圳的超級零食天堂。

位於福田區華強北街道振興路的紫荊城食品交易中心，是深圳規模最大的農副產品及食品批發市場之一。中心以品類齊全、價格實惠和批發零售兼營為主要賣點，吸引了眾多市民及商家前來採購。場內涵蓋新鮮水果、海鮮乾貨、進口食品、酒類、調味品等多種食品，還有深圳本地特色產品，為市民提供一站式採購便利。

紫荊城食品交易中心的貨品包裝精美，適合春節時送禮。（小覓日記＠小紅書/當代中國授權）

紫荊城食品交易中心的貨品主要有零食、糖果，還有不少是進口食品。（gigi雯雯＠小紅書/當代中國授權）

紫荊城食品交易中心有不少香港人購買的熱門貨品。（gigi雯雯＠小紅書/當代中國授權）

紫荊城食品交易中心內的貨品分別列出大手批發價及零售價，價格比香港同類貨品便宜得多。（小覓日記＠小紅書/當代中國授權）

位於羅湖區的紫荊城食品交易中心，靠近華強北商圈，以批發及零售食主，春節期間有不少優惠促銷活動，北上辦年貨的港人要注意了。（小覓日記＠小紅書/當代中國授權）

農曆年期間，這裏是不少深圳人辦年貨的第一選擇，有港人在平台上分享即使買一件貨品都有批發價，認真實惠！

福田紫荊城食品交易中心

地點：福田區振興路55號

交通：3號線華新站A2出口；7號線華強北B出口

南澳海味街 「自家製」乾鮑金蠔等極吸引

北上買海味，一定要認識深圳一條具有40年歷史的海味老街「南澳海味街」了。

從外表看，南澳海味街有點像流浮山海味街，長約500米的街道兩旁擺滿幾十家特色海味鋪，兩側是上世紀高低不大一的民房，幾乎都是經營海產品的。這裏亦是大灣區海味乾貨的主要供應地之一，香港著名食家韜韜亦曾到此光顧。

南澳海味街有40年歷史，是大灣區海味乾貨的主要貨應地之一，每到春節前都會舉辦海味年貨節，有大折扣優惠。（Monster@小紅書/當代中國授權）

南澳海味街長約500 米，兩旁開滿幾十家特色海味店，瀰漫陣陣海鮮的鹹香氣味。（Monster@小紅書/當代中國授權）

南澳海味街的熱門乾貨有鮑魚乾，新鮮鮑魚醃製後再曬制、大元貝、金蠔、蠔豉及九節蝦乾。（Monster@小紅書/當代中國授權）

南澳海味街的海味不少都是店家親自新鮮醃製，款式多樣。（Monster@小紅書/當代中國授權）

熱門乾貨必數鮑魚和乾鮑，是當地居民親自收成曬製而成，不少店都有「自家製」獨家秘方，質素有保證。除此外，有大元貝、金蠔、蠔豉、九節蝦乾，都是港人農曆年間的最愛的海味食品。

南澳海味街今年於1月3日至1月25日舉辦「南澳海味年貨市場」，精選乾貨售賣，若到南澳海味街不要錯過。

深圳大鵬新區南澳海味街

地點：深圳大鵬新區南澳海味街

南山：南貿市場 傳統過年糖果比香港便宜一半

南貨市場是深圳人心中的「年貨一條街」，因為這裹的糧油雜貨店集中，可以一站式買齊各樣送禮糖果。港人喜歡的金莎、瑞士糖、利是糖、藍罐曲奇、樂家杏仁糖、元朗蛋卷等，這裏都能夠買得到。零食及糖果特別便宜，而且不需大批購買，價錢不乏比深圳超市的零售價還便宜；傳統的過年糖果如糖冬瓜、糖蓮子、糖椰子、糖橘價格更是香港的一半。

南貿市場是南山區有名的年貨一條街，糖果餅乾種類很多，還有年節進補的中藥食材及乾貨，很受深圳人的歡迎。（網上圖片）

除此外，這裏還有少許賀年用品店，想買利是封、揮春或賀年裝飾都可順手購入，想買年節進補的中藥食材乾貨也可以。

南貿市場

地點桃園路和南新路交滙處

交通：地鐵1號線桃園站B口

福田：福田農批 水果乾貨一站式最齊

福田農產品批發市場是老深圳人公認的「平靚正」批發市場，也是最近福田口岸的平價批發市場。

批發市場共有四層，商鋪達2,000個，是深圳最大的農副產品批發市場，主要銷售水果、蔬菜、海鮮、乾貨、糧油等，水果尤其便宜。此外還可以購買中藥材、南北乾貨、瓷器餐具等，這裏的湯包補品也很受歡迎。

近年，福田農批都舉辦盛大的「福田農批年貨節」，今年便在1月11日至1月19日，以「福市集」為品牌，有年貨試吃區、年花區、打卡區、遊戲等六大環節，簡直是一個有吃有玩的年貨嘉年華會。

深圳福田農產品批發市場，簡稱福田農批，佔地約9千平方米 共4层，商铺数量高达两千。（熊貓愛干飯@小紅書/當代中國授權）

福市集共設有47個特色攤位，有「十參十鮑」團圓盆菜、蚝門九式金蚝臘腸、創意年宵花等上百種特色年貨。（熊貓愛干飯@小紅書/當代中國授權）

福市集參展貨品涵蓋水果、蔬菜、海鮮、零食、茶葉、花卉等18類共230餘款。（熊貓愛干飯@小紅書/當代中國授權）

福市集現場還有試食、表演，以及遊戲，是一個適合一家大小一起辦年貨的好地方。（熊貓愛干飯@小紅書/當代中國授權）

福田農產品批發市場

地點：福田區梅林街道梅林路110號

交通：地鐵9號線梅景站C出口

龍崗：海吉星農批市場 深圳唯一一級綜合批發市場

位於龍崗的海吉星農批市場，是深圳唯一的一級綜合批發市場，亦是深圳最大的「菜藍子」，主要產品有乾貨、茶葉、水果、凍品生鮮等，致力保障深圳、香港及珠三角地區的農產品供應和食品安全。因此，產品品質有保證，過年大量送禮建議來這裏進貨。

海吉星農批市場是深圳最大的「菜藍子」，水果蔬菜、茶葉、冷鏈食品等一應俱全，全天候都有車輛進進出出。（影片截圖）

海吉星批發市場有水果乾貨茶葉，應有盡有，過年大量送禮建議這裏進貨。（網上圖片）

海吉星農批市場進口水果特別多。智利車厘子尤其受港人歡迎。（網絡圖片）

海吉星農批市場

地點：龍崗區丹農路海吉星

交通：地鐵14號線六約北站

北上置辦年貨，款式多樣價格便宜外，現場還有試吃有表演，在春節來臨之前已率先散發新年熱閙的氛圍，的確是一件賞心樂事。需要留意的是，置辦年貨緊記不可攜帶野味、肉類、家禽、蛋類，以及蘭花入境香港。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：今日風景｜簪花蛇？仙女蛇？ 全國蛇年春節吉祥物出沒！