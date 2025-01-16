港大深圳醫院書記：加強口岸至醫院的交通銜接　助港人北上就醫

1月15日，廣東省第十四屆人民代表大會第三次會議於廣州召開。在深圳團舉行的開放團組活動上，香港大學深圳醫學院黨委書記徐小平提案表示，希望完善跨境醫療服務銜接機制，加快塑造健康灣區。



2024年香港居民來深就診總數超過100萬人次，同比增長三成以上。其中香港大學（深圳）醫院的香港門診患者已經達到16%，住院的香港患者占比達到11%。徐小平在接受《香港01》採訪是表示，隨著港人北上就醫愈來愈多，對深圳的醫療愈來愈信任，希望深圳相關部門加強口岸到醫院的交通銜接，譬如在深圳灣口岸開通直達港大深圳醫院的直通巴士，方便港人北上就醫。



促更多藥品器械納入「港澳藥械通」

徐小平在提案時表示，2021年「港澳藥械通」政策正式實施，同年4月6日，通過「港澳藥械通」政策進入內地的首個藥品「抗D免疫球蛋白注射液」和首個醫療器械「磁力可控延長鈦棒」運抵香港大學深圳醫院，正式投入使用，為灣區患者服務。

針對「港澳藥械通」的議題，他介紹，目前有2種醫療器械可以使用醫保支付，3種藥品和1種醫療器械以可使用深圳「惠民保」支付，建議將更多的港澳藥械通品種，譬如罕見病用藥等，納入基本醫保或大病補充保險，以惠及更多患者。

今年2月，「港澳藥械通」擴容至19家醫療機構，並首次納入大型公立三甲醫院，其中包括中山大學附屬第一醫院、南方醫科大學南方醫院、廣東省人民醫院、中山大學孫逸仙紀念醫院、廣州市第一人民醫院南沙醫院等。（羊城晚報）

「港澳藥械通」藥房。（微信公眾號＠中央政府駐港聯絡辦）

跨境救護車5000元收費是否合理？

值得關注的是，去年年末深港醫療互通又迎來新措施，正式開通了跨境救護車轉運服務。據此前報道，今年1月首宗病患已成功從香港大學深圳醫院轉運到香港屯門醫院，整個過程用時不滿1小時，同時有一名醫生及護士全程陪同。該次轉運的收費價格為4,990人民幣（約5,297港元）。不過，收費是否合理、收費標準要如何制定等的問題成為民眾關注要點。

港府將推出特別支援計劃，居粵港人可於港大深圳醫院覆診。(資料圖片)

對此，徐小平回應《香港01》表示，「我們基本上是按照成本價來收的，當時價格已經獲相關部門認證，報給了深圳市醫保局，也報給了省裏面」，他介紹，該項目並非120應急，而是病患轉運，目前廣東省衛健委和省醫保局也已向國家醫保局請示，正在等待批覆。希望讓跨境救助計劃真正順暢落地實施，讓港人北上就醫，南下返港更加順暢。

+ 1

除上述提議外，徐小平還提到希望廣東省衛健委和廣東省醫保局支持深圳開展國際醫療服務試點，允許試點醫院探索、推進國際醫療服務管理機制和價格機制改革，制定國際醫療中心新增國際醫療服務項目目錄。

同時在法律法規方面加強粵港澳三地規則銜接、機制對接。允許境外人員擔任民辦非企業單位的理事及主要負責人；放寬港澳醫療服務准入條件，粵港澳大灣區人才流通；支持深圳放寬港澳醫師在內地的醫師資格認定條件，允許在前海等地設立港澳獨資、合資的醫療機構，直接辦理執業註冊。