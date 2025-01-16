深圳全球最大樂高樂園度假區　主題樂園將完成土建　今年提速建設

總投資超過70億元（人民幣，下同）、佔地面積58萬平方米的，全球最大樂高樂園度假區——深圳樂高樂園度假區，目前主題樂園內各大主題區即將全面完成土建。其中，最具標誌性的主題區——「樂高樂園創想世界」取得積極進展，其主建築作為主題樂園最大的單體建築，已於2024年11月底順利完成鋼結構管桁架吊裝這一重要工程節點，已順利進入封頂階段。預計2025年，度假區的建設將會步入提速階段。



深圳樂高樂園度假區總投資超過70億元人民幣。（深圳衛視深視新聞）

據《深圳商報》報道，深圳樂高樂園度假區所在的新大片區已被納入深圳市暨大鵬新區重點建設區域，為進一步完善項目周邊配套設施，新區正一體推進片區酒店、交通、市政、公園、軌道城際等20多個基礎配套項目建設，總投資達300億元。

深圳樂高樂園度假區是專為2至12歲親子家庭打造的樂高主題樂園和酒店綜合度假區，由默林娛樂集團獨家營運，位於山海環繞的大鵬新區，設有1個樂高樂園主題樂園、1個樂高樂園水樂園和3間主題酒店，其中樂高樂園主題樂園將提供超過100個互動騎乘設施、表演和玩樂景點。

深圳樂高樂園度假區在大鵬新區。（網上圖片）

深圳樂高樂園度假區周邊交通配套及基礎設施建設也取得積極進展。（網上圖片）

此外，不僅樂園本身建設有序推進中，深圳樂高樂園度假區周邊交通配套及基礎設施建設也取得積極進展。服務於樂高樂園的坪西路主線已貫通；起自龍崗區龍城站、止於大鵬新區新大站的「山海專列」深惠城際大鵬支線，其新大停車場主體結構封頂；片區內部市政道路均已通車。