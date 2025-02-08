深圳K11 ECOAST料今年年中開業　為內地首個旗艦項目

位於深圳前海的K11 ECOAST海濱文化藝術區，預計今年年中開業，這亦是K11集團在中國內地的首個旗艦項目。



K11 ECOAST預計2025年年中開業。（深圳發布）

K11 ECOAST海濱文化藝術區，總建築面積接近23萬平方米。（深圳發布）

其外觀就像一艘停泊在港口的巨輪。（深圳發布）

K11 ECOAST海濱文化藝術區效果圖。（深圳發布）

解釋可搭乘深圳地鐵12號線至太子灣站前往。（深圳發布）

據「深圳發布」消息，即將開業的K11 ECOAST海濱文化藝術區，總建築面積接近23萬平方米，整個外觀就像一艘停泊在港口的巨輪，涵蓋文化零售地標K11 ECOAST、多功能文化空間K11 Cultural Centre、新世代辦公空間K11 ATELIER以及海濱長廊Promenade。項目的多元業態充分融合藝術、人文與自然，旨在為深圳打造集文化、商業、生態於一體的世界級濱海文化藝術區。

作為K11集團在中國內地的首個旗艦項目，K11 ECOAST將文化與零售的結合轉化為具有吸引力和功能性的商業空間，並通過與英國建築大師David chipperfield、荷蘭大都會建築事務所和日本著名建築師藤本壯介等國際知名的建築師和藝術家的合作，創造出廣闊的空間和多樣化的產品，歡迎來自世界各地的訪客和藝術愛好者前來體驗。

K11 ECOAST海濱文化藝術區由新世界與招商蛇口攜手打造，以海濱文化藝術區的共融共創為主題，旨在推動灣區文化與商業的深度融合，助力打造深圳海濱文化藝術城市新地標。據了解，該項目以K11 ECOAST為載體，與全球品牌共創，與國際文化藝術組織共融，致力於打造大灣區人文地標新高地，為深圳國際性海洋人文城市建設助力。