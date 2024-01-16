K11進駐深圳前海　料年底開業！為內地首個旗艦項目

坐落於深圳前海的K11 ECOAST，是K11內地首個旗艦項目，總建築面積達228500平方米，目前已完成主體建築並預計今年年底開業，將成為深圳最大的購物中心之一。



K11 ECOAST概念規劃圖。（深圳發布）

據「深圳發布」報道，K11 ECOAST是K11內地首個旗艦項目，項目總建築面積達228500平方米，延續了K11品牌「藝術·人文·自然」三大核心元素，涵蓋K11購物藝術中心、K11 HACC多用途藝術展覽空間、K11 ATELIER辦公樓及Promenade海濱長廊等。

K11 ECOAST坐落於前海蛇口太子灣、已經完成主體建築的K11 ECOAST設計新穎，造型別致。該項目將建築與街區、海濱與城市相連，打造成為一個藝術、人文與自然融為一體的「藝術街區」和大灣區海濱文化零售新地標。

目前，K11 ECOAST的三座建築項目已獲得健康及綠色建築標準WELL中期認證和LEED最高鉑金級預認證，更是粵港澳大灣區最大的LEED鉑金級預認證建築群。

K11 ECOAST和K11 HACC多用途藝術展覽空間還於近日分別獲得OPAL倫敦傑出地產大獎-房地產開發年度最佳項目與房地產開發鉑金獎、亞洲設計大獎（ASIAN Design Awards）金獎與銀獎，以及AMP美國建築大師獎-建築設計獎。

K11 ECOAST預計2024年年底開業，開業後將成為深圳最大的購物中心之一，也是粵港澳大灣區的商業新標桿與名片。