深圳5大賞梅好去處！打卡唯美粉紅瀑布　內附交通路線詳情

立春剛過，意味着新一年的春天到來，大家又可以與三五好友或一家大小去踏青賞花了。近日，深圳各區的梅花陸續盛開，形成一個個絕美的浪漫花海，煞是好看。

本篇為大家準備了5個深圳賞梅好去處，打算北上賞花的朋友記得收藏了！



深圳北站中心公園 春花市集 逾300株珍稀垂枝梅登場

日前，以垂枝梅為主題的「2025垂影一枝梅·春花集」在深圳北站中心公園正式開幕，逾300株垂枝梅閃亮登場，巧妙點綴於公園各處，編織出一道道浪漫花瀑，十分壯觀。

「春花集」還包含了梅花拓印、喝梅花小酒等一系列非遺手工體驗，讓大家沉醉在這幅春日梅林畫卷中。（網上圖片）

以垂枝梅為主題的「2025垂影一枝梅·春花集」在深圳北站中心公園開幕。（Elaine_LB@小紅書/當代中國授權）

垂枝梅是一種珍稀的梅花品種，其大枝橫生斜垂，小枝輕盈吊掛，樹冠成傘狀撑展，外形十分獨特。（山楂加鹽@小紅書/當代中國授權）

據了解，垂枝梅一般生長於日本，是一種珍稀的梅花品種，其大枝橫生斜垂，小枝輕盈吊掛，樹冠成傘狀撑展，如此獨特的樹形使其在眾多梅花品種中脫穎而出，成為觀賞焦點之一。

除了賞梅，深圳北站中心公園「春花集」中還包含了蘭花精品展、梅花拓印、喝梅花小酒等一系列非遺手工體驗及花事，讓大家沉醉在這幅心曠神怡的春日梅林畫卷之中。

地點：深圳龍崗區深圳北站中心公園

交通：地鐵4號線「深圳北站」A出口，步行約13分鐘

日期及時間：2月1日至16日（正月初四至正月十九）；早上9點至晚上9點

深圳平湖生態園 白梅盛開盡顯詩意 鄰近甘坑古鎮

和深圳北站中心公園一樣，同樣坐落於龍崗區的平湖生態園，亦是深圳其中一個賞梅好去處，早在1月中下旬的時候，這裏已經開滿白梅，成為深圳梅花最早開花的地方。

深圳平湖生態園中，白梅初綻，暗香浮動。（Hilo- Seven@小紅書/當代中國授權）

平湖生態園的梅花主要集中於秋月廣場，素淨典雅的白梅為園區增添了幾分詩情畫意。（Seven@小紅書/當代中國授權）

平湖生態園毗鄰甘坑古鎮，賞梅花之餘，還能順道步行到古鎮遊覽，一舉兩得。

平湖生態園的梅花主要集中於秋月廣場，從生態園東門進去約走200米便能抵達。在秋月廣場的步道兩旁，素淨典雅的白梅為園區增添了幾分詩情畫意，穿上漢服與花枝打卡，相信會非常上鏡！

值得一提的是，平湖生態園原來亦鄰近甘坑古鎮，打算到這裏賞梅的朋友，可以順道到古鎮遊覽，結束一天的行程。

地點：深圳市龍崗區平湖生態園

交通：地鐵10號線「華南城站」D出口，步行約5分鐘

深圳馬巒山 千畝梅園 賞「遍目梅花朵朵」勝景

馬巒山郊野公園位於坪山區，常年被群山及綠樹環繞，是一個巨大的「天然氧吧」，這裏不僅有深圳最大的瀑布秘境，還分布着溪流山谷，是個避暑乘涼的好去處。

每年大約在1月下旬開始，馬巒山的千畝梅園便會迎來花開的時分，這裏種植了過萬株青梅，分布於「梅亭」周圍、馬巒老圍和高圳水庫旁。

馬巒山梅園暗香浮動，或粉或白的梅花點綴其中，形成一片浪漫花海。（CC逛深圳@小紅書/當代中國授權）

馬巒山梅園種植了過萬株青梅，分布於梅亭周圍、馬巒老圍和高圳水庫旁。（CC逛深圳@小紅書/當代中國授權）

在藍天的襯托之下，馬巒山的梅花更顯素雅之美。（CC逛深圳@小紅書/當代中國授權）

在春日的暖陽下，馬巒山梅園暗香浮動，或粉或白的梅花點綴其中，形成一片浪漫花海；登上梅亭，更能將整個梅園及山林景色盡收眼底，一睹「遍目梅花朵朵」勝景。

地點：深圳坪山區馬巒山郊野公園

交通：地鐵14號線「錦龍站」D出口，乘坐B678路公交轉M479路公交，然後步行約10分鐘

深圳福田梅園 市區最大梅林 交通最方便

位於福田區的梅園，是深圳市區内面積最大的梅林，種植了逾2,000株梅樹，占地約23畝，而且梅花品種繁多，像是有桃紅宮粉、潮塘宮粉、綠萼梅、硃砂梅和美人梅等。

穿梭於梅園，空氣裏夾雜着陣陣梅花清香，令人心曠神怡。（網上圖片）

福田梅園内種植的梅花品種繁多，像是有桃紅宮粉、潮塘宮粉、綠萼梅、硃砂梅和美人梅等。（網上圖片）

福田梅園，是深圳市區内面積最大的梅林，種植了逾2,000株梅樹，占地約23畝。（CC逛深圳@小紅書/當代中國授權）

正因擁有眾多梅花品種，所以梅園的賞花期限亦比其他地方要久一些，到3月還能欣賞梅花的美妙姿態。同時，這裏的梅樹亦相對較矮，因此還能近距離和各式各樣的梅花拍照。

如果想近近地，又可以一次過飽覽眾多梅花品種，相信福田梅園對港人而言是個不錯的選擇！

地點：深圳福田區梅園

交通：地鐵2號線「僑香站」C出口，步行約15分鐘

深圳荔枝公園 梅花與亭台樓閣相映 古韻盎然

在福田區還有一個賞梅好去處，那就是荔枝公園了。雖然荔枝公園以大片荔枝林聞名，但在每年早春，這裏的梅花亦開得相當好看。

漫步於荔枝公園之中，宛如置身一幅梅花水墨畫，到處都充滿詩情畫意。（視覺中國/當代中國授權）

漫步於公園之中，層層曡曡的白梅樹鋪展開來，點綴於枝頭上的花苞，就像是點點白色雪花，隨風飄拂，空氣中更不時彌漫着陣陣梅花淡雅的香氣，暗香浮動，與周圍的亭台樓閣相映，盡顯古韻。

地點：深圳福田區荔枝公園

交通：地鐵3號線「紅嶺站」A出口，步行約5分鐘

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