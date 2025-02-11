深圳今年將新開通3條地鐵　全市「三鐵」在建里程近600公里

深圳今年有望新開通3條地鐵，分別是5號線西延、16號線二期和6號線支線二期。



深圳地鐵16號線二期示意圖。（深圳地鐵）

深圳地鐵16號線二期由一期起點大運站引出，沿龍崗大道、長江埔路、萬福路、公園路、沙荷路、惠鹽中路敷設，終至鹽田方向西坑站，為全自動無人駕駛線路。

目前，深圳地鐵16號線二期8座車站目前已全部封頂，西坑停車場主體結構全部完成，盾構區間累計完成100%，17個單洞區間全部貫通，全線車站公共區裝修完成78%，設備區安裝及裝修完成85%，軌道工程完成100%。

深圳地鐵16號線二期軌道工程完成100%。（深圳地鐵）

深圳地鐵5號線西延，起自目前5號線終點站黃貝嶺站，終至大劇院站，線路全長2.88km。線路共設3座車站，分別是湖貝站、東門站、大劇院站。目前，全線車站主體結構全部施工已經完成。

深圳地鐵6號線支線二期工程自光明站，終至光明城站，線路全長約4.944km，共設3座車站，分別是碧眼站、虹橋公園站、光明城站。目前，站後工區項目碧眼站已成功完成「400伏電通」的關鍵節點目標，三項工程均穩步向開通目標推進。

深圳地鐵5號線西延，起自目前5號線終點站黃貝嶺站，終至大劇院站。（深圳地鐵）

截至去年底，深圳地鐵營運里程已達595.1公里。深圳市交通部門介紹，目前，深圳地鐵三期、四期及四期調整工程、五期工程17個項目共250.24公里線路全面在建，地鐵五期規劃線路2028年全部建成通車後，深圳城市軌道交通通車里程將達831公里。

此外，深圳的城際鐵路、國家鐵路也全面進入新的建設高峰期，累計「三鐵」在建里程達598.7公里。目前，共有2條國鐵和地方鐵路、4條城際線路以及17條（段）地鐵線路在建，其中包括穗莞深城際機前段及前皇段、深汕鐵路、深大城際、深惠城際、大鵬支線、平鹽鐵路改造工程等6條線路7個項目共348.43公里。

圖為深圳地鐵3號線。（視覺中國）

深圳市交通部門相關負責人介紹，「到2030年，深圳將建成7條高鐵、9條城際線、1條貨運線、5條鐵路聯絡線、4處鐵路樞紐共26個鐵路項目，營運服務里程超過1000公里。實現深圳都市圈城市核心區和大灣區核心城市核心區樞紐間半小時直達、大灣區主要城市間1小時通達、主要城市至省內地級城市2小時通達、主要城市至相鄰省會城市3小時通達的交通圈。」