8公里絕美路線！深圳沿海騎行攻略　親子活動好去處有超多遊樂場

春回大地，是踏單車的好時候！與小朋友一起踏單車，家長最關心的就是道路安全問題及沿路風景設施。



深圳南山區連通的五個公園，包括有桂灣公園、前海石公園、演藝公園、雙界河公園，以及歡樂港灣。8公里騎行路線的推介，便是由前海石公園開始，至歡樂港灣共4公里，再接入廣深沿江高速橋底綠道的「山海連城-前海段」首4公里，這路段最平坦，而且最多遊樂設施，絕對能讓孩子盡情「放電」!

前海石公園、演藝公園 沿路平坦小黃鴨吸睛

在前海石公園，自備單車或選好共享單車後，循着路面「山海連城騎行道」標誌和藍綠色線條行走，親子騎行便告開始。

這裏沿路有最近海岸線的道路，也有觀景橋，道路寬闊而平坦，踏單車安全舒適。

從前海石公園開始的道路平坦又近海，踏單車很暢快。（ShenzhenLOOK/當代中國授權）

前海石公園海風橋上的單車路平坦又安全，可以放心小朋友騎行。（ShenzhenLOOK/當代中國授權）

在前海演藝公園大草坪上，不時都有大型娛樂活動。現在有20米高巨型小黃鴨「躺平」的裝置，內裏是遊樂場，吸引很多遊人到來遊玩。（視覺中國/當代中國授權）

在演藝公園大草坪，有高達20米的吹氣小黃鴨躺在草地上，旁邊有不少帳篷坐着享受風景的遊人。小黃鴨其實是一個吹氣遊樂園，有吹氣彈床、吹氣滑梯等遊樂設施。小朋友踏單車來到這裏可以作個小休，順道玩樂一番。

雙界河公園 波浪綠道刺激

沿着路線，就來到雙界河公園。

這裏的最大特色，就是波浪綠道，不單色彩豐富，波浪起伏的人造綠道適合踏單車、滑板車，刺激有趣。小朋友在波浪綠道上飛馳，都能感受到踏單車的樂趣。

這裏還有人造沙池、攀爬繩索、鞦韆等遊樂設施，還有大片大片的花園，真是一個令人樂而忘返的遊樂園，而且還是免費的。

經過重修後的雙界河公園，加設了很多波道，很合適踏單車及玩滑板車，小朋友玩亦十分安全。（ShenzhenLOOK/當代中國授權）

雙界河公園全長5.36公里，沿路近海，一邊踏單車一邊看着眼前的摩天輪，小朋友份外開心。（ShenzhenLOOK/當代中國授權）

雙界河公園是一個免費的遊樂園。（小青深圳遛娃記@小紅書/當代中國授權）

雙界河公園除了遊玩設施外，有共享單車及廁所，供騎行者使用。（小青深圳遛娃記@小紅書/當代中國授權）

踏過一道橋，便是歡樂港灣了，高高的摩天輪就在眼前。這裏也有一個免費的樂園「童樂園」，有與雙界河公園一樣的遊樂設施，又是一個「放電」天堂。

在這裏，一家人不妨先在歡樂港灣商場吃個午餐，小孩可以邊玩邊吃，家長也可以吃一頓豐富午餐。

廣深沿江高速橋底綠道 七色管道樂園

離開歡樂港灣，跨過一段路面，很快就來到廣深沿江高速橋底綠道了，這裏的「山海連城—前海段」，就是綠道的開始。

這裏的路面十分適合踏單車，沿路有1公里、2公里等標誌，指示清晰。

進入廣深沿江高速橋底綠道，即山海連城-前海灣段，沿途都在橋底，下雨也能踏單車。（下班車騎車＠小紅書/當代中國授權）

踏上這段綠道不久，能見到兩旁有色彩繽紛的管道，小朋友可以當平衡木來玩。（美麗深圳/當代中國授權）

綠道上騎行，不時都有設施供休息之用。（美麗深圳/當代中國授權）

來到2km, 就會看到大片籃球場。（PITO朗圖設計/當代中國授權）

這裏可以打籃球，也有大片空地供小朋友走動。（PITO朗圖設計/當代中國授權）

剛開始不久，便會看到綠道兩旁有一列七色的管道，像平衡木一樣，很多小朋友都在這裏嘗試走過平衡木闖關。這裏也有攀爬設施，有人稱這裏為「七彩管道樂園」。

沿着藍色的路面而行，在「2公里」標誌附近就有另一個遊樂場，名為「藍球聚場」。這裏有一些露天籃球場可供人玩樂，橋底下有大片空地，又是一個可以小休的地方。

3公里有跳跳樂園 4公里有綠野漫道樂園

在「3公里」標誌的路段，則有一個木製的小公園，名為「跳跳樂園」。這裏有木製的攀爬設施、滑梯、闖關設計極多的，充滿大自然氣息。

再踏一段路，來到「4公里」，就是「綠野漫道樂園」。這裏有很多平衡木、蹦床，又是小孩子展示身手的好地方。

這段路十分直，沿路有保安人員，平坦流暢又安全，可以全速前進。

來到3公里，沿路有一列遊樂設施，小朋友又可以「放電」了（深圳的高架橋底@小紅書/當代中國授權）

這裏有沙池可以玩兒童自行車，也及木製遊樂園，即使年紀較小的兒童都適合玩。（小卷毛@小紅書/當代中國授權）

3公里的遊樂園，木製設施多樣。（小卷毛@小紅書/當代中國授權）

沿着廣深沿江高速橋底綠道第4公里走，沿路依然風光明媚，但間中有馬路，騎行者要小心。（網上圖片）

值得注意的是，這裏有一段不連貫的綠道，需要過馬路，家長要小心孩子安全。

不久就到達4公里盡頭，到達西灣紅樹林，8公里的親子騎行路段就完美結束了。

整體而言，這段由前海石公園群至山海連城-前海灣段共達8公里的騎行路段，沿途有專屬單車徑、共享單車、優美風景、遊玩設施，還有設備先進的衛生間，特別適合親子單車遊。

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