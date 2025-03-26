最高6.2折！廈深高鐵推購票優惠　深圳往返潮汕、惠州等均適用

周二（3月25日）起，廈深高鐵推出「定期票」、「計次票」優惠，以降低旅客出行成本，最高可享折扣6.2折。



據《深圳新聞網》報道，今次推廣的新型票制產品主要有13種，定期票包括30日內搭乘10次-60次，合共11種，提供最低8.5折、最高6.2折等6種折扣；而計次票有90日內搭乘10次、20次，合共2種，分別提供9.5折、9折2種折扣。

廈深高鐵的新型票制產品適用於深圳北站至廈門站、廈門北站之間的兩兩組合，如深圳北往返廈門、惠陽往返潮汕、汕尾往返廈門等。

廈深高鐵推出「定期票」、「計次票」優惠。（深圳新聞網）

以深圳北站往返潮汕站的二等座為例，購買「30次/30日」定期票較單次購票節省約855元人民幣；購買「60次/30日」定期票較單次購票節省約2599元人民幣，相當於日均通勤成本降低近40%。

旅客購買新型票制產品後，可在鐵路12306相關頁面預約車次後刷證（碼）進站乘車，或者直接刷證乘車，惟所選車次席別需有餘票。

廈深高鐵全長514公里，沿線設20個車站，包括福建境內的廈門北站、前場站、角美站、漳州站、‌洋奎站、漳浦站、雲霄站、詔安站，和廣東境內的饒平站、潮汕站、潮陽站、普寧站、葵潭站、陸豐站、汕尾站、鲘門站、惠東站、惠州南站、深圳坪山站、深圳北站。