高鐵為何白天要開車頭燈？　是照明又是警示提醒

大家使用高鐵出行時，有否留意到列車即使在大白天行駛，也一定會亮起前照燈（車頭燈），這不浪費電力嗎？



是照明 又是警示提醒

前方環境會影響高鐵司機視線，所以燈照至關重要。（網上圖片）

高鐵列車白天開着前照燈的核心原因，是為了安全。

列車高速在不同省市間穿梭之際，沿途或遇上使能見度變低的天氣，例如大雨、大霧等，更可能要穿過隧道，所以前照燈長開，可以更穩定地為列車照明，不致出現前方驟暗情況，影響司機視線。

與此同時，亮起前照燈還起到警示提醒作用。

鐵路信號分為聽覺信號和視覺信號，列車鳴笛就是一種聽覺信號，例如用來通知車站工作人員列車要進站，又例如用來提醒候車乘客與月台邊緣保持距離。

遠光燈照射距離達2公里

高鐵列車也有遠光燈和近光燈，但行駛時遠光燈必須長亮。（視覺中國/當代中國授權）

可是光鳴笛還是不夠，開前照燈亦是必要，因為光速度比聲音更快，在火車鳴笛聲還沒到達前，大家會先看到車頭燈光，這便是用燈光信號提醒車要來了。

會開車的朋友都知道，汽車前照燈是有遠光燈（高燈）和近光燈（低燈）之分，高鐵列車是否有呢？

確實是有，不過列車行駛期間會一直亮着遠光燈，以便司機看到更遠軌道和標誌信息。至於汽車一般用得更多的近光燈，高鐵列車只會在駛進車庫檢修時才會使用，以免對地面作業人員產生眩光。

不說不知道，汽車遠燈照射距離大約100至150米，而高鐵列車因為速度高，周圍境況瞬間掠過，所以其遠燈照射距離能達到2公里，確保司機有足夠距離觀察及反應。2公里有多遠？正常速度走路，半小時大約能走2公里。

車廂照明讓旅客更舒適

車廂燈光照，關乎乘客的體驗和舒適度。圖為湖北武漢開往向香港西九龍的首趟列車。（視覺中國/當代中國授權）

有駕駛經驗的朋友還會問，高鐵列車一直開着遠光燈，會干擾迎面而來列車的司機嗎？不會，因為高鐵列車遠光燈多設在車頭中央位置，有些則在中央近頂部，其照明範圍更集中，不會影響其他列車。

此外，行駛中的高鐵列車，車廂裏同樣一直亮着燈。列車行駛途中，車內光線會隨着車外環境而變化，例如駛至山的背陰坡，室外光線相對較暗；在陽光直射區，光線則比較刺眼，所以一直打開車內照明系統，可以讓旅客更好地適應不同室外照明條件所帶來之光線變化，為旅客提供更加舒適乘車環境。

內地傳媒報道特別提到先進的復興號列車，稱它擁有多種照明控制模式，車廂燈光會根據戶外情況自動調節。

最後補充一點，中國不單高鐵行車時前照燈長開，普速鐵路亦是一樣，大家下次乘車時可以留意。

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