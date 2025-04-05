廣州深圳肇慶江門4大古鎮　領略唐宋明清嶺南文明

嶺南文明源遠流長，留存至今的古老城鎮，如同吉光片羽，為人們講述大灣區的歷史變遷、文化根脈。



唐代｜肇慶：封川古城

唐朝時，「嶺南」正式成為一個行政區的名字。唐朝政府在現今的廣東、廣西地區設立「嶺南道」，「道」即相當於現在的省級行政區。到了晚唐時期，嶺南道劃分為東、西兩道，這也就是後來廣東省「東」字的由來。

肇慶，古稱「端州」，被視為嶺南文化的發祥地之一。

現在看到的封川古城，是明代重建的，現存古城南門和東西400多米的古城牆。（視覺中國/當代中國授權）

封川古城中古老的民居和沒落的墟集。（視覺中國/當代中國授權）

（當代中國製圖）

位於肇慶封開縣的封川，始建於唐代，重建於明代，這裏曾是整個嶺南地區的中心，由於地處邕江、賀江、西江交匯之處，也是古代「海上絲綢之路」最具代表性的中轉站之一，在清朝是廣東、廣西重要的商貿集散地。

古城現存明代古城牆、清代古街、碼頭、民居等歷史建築，繁華不再，而別有一種古樸的情調。

當地的封川話，也被稱為粵語的「活化石」。

宋代｜廣州：沙灣古鎮

宋代是嶺南文化形成的重要時期，清代學者屈大均的《廣東新語·序》中形容是「人文自宋而開」。

北宋在嶺南地區設置了廣南東路和廣南西路，「路」即相當於唐代的「道」，其中，廣南東路簡稱「廣東」，這就是現在廣東省名的由來。

沙灣古鎮被視為嶺南古建築藝術代表之一，保留了大量古建築和裝飾元素，包括水磨青磚牆、鑊耳式封火山牆、磚雕、灰塑等。（視覺中國/當代中國授權）

2025年3月，沙灣古鎮舉辦的飄色巡遊活動上，來自沙灣東、西、南、北四村及飄色協會的21板飄色作品，與鰲魚、龍獅等方陣組成巡遊隊伍，展現傳統民俗魅力。（視覺中國/當代中國授權）

（當代中國製圖）

廣州番禺區的沙灣古鎮，被譽為「嶺南文化的活化石」，其始建於南宋，距今已有800多年歷史，是廣州目前唯一的「中國歷史文化名鎮」，擁有「中國民間文化藝術之鄉」、「飄色之鄉」等美譽。

古鎮保留着「石階石巷」的古老格局，宗祠古屋錯落有致，展現出濃郁的嶺南風情。10座古建築被改建為展館，展現沙灣傳統的宗族、建築、農耕、民俗文化，包括沙灣何氏大宗祠（留耕堂）等。

2024年，沙灣古鎮成為廣東省首個明確命名的「非遺古鎮」，已有超過30個非遺項目、店舖、傳承基地和工作站進駐。

明代｜深圳：大鵬所城

明代至清朝中期，嶺南對外貿易繁盛，而來自海外的不僅有商機，還有危機。

深圳大鵬所城，就是一座有600多年歷史的海防軍事要塞，也是保存最完好的明清海防哨所。深圳的別稱「鵬城」，亦來源於此。

大鵬所城佔地面積約11萬平方米，規模宏偉，其為方形布局，現存3個古城門及約300米長的古城牆遺址。（視覺中國/當代中國授權）

振威將軍第位於大鵬所城南門右側，是城內規模最大的古代府邸，大門上懸掛着清朝道光皇帝御賜的「振威將軍」匾額。（視覺中國/當代中國授權）

（當代中國製圖）

大鵬所城全稱「大鵬守禦千戶所」，於明朝洪武二十七年（1394）建成，以抗擊倭寇、海盜等外來侵略者。

鴉片戰爭前後，大鵬所城戰略地位日益重要。1839年，大鵬所城的水師官兵，在香港九龍海面抗擊英軍，留下「大鵬將軍，九龍抗英」的故事，亦被視為深港山水相依、血脈相連的見證。

2001年，大鵬所城被列為「全國重點文物保護單位」，城內保留着明清兩代的布局與風貌，現存清代廣東水師提督賴恩爵「振威將軍第」等21處重點保護的文物本體建築、11處遺址等。

當地於1996年成立大鵬古城博物館，設有《大鵬所城復原模型沙盤展》等4個常設展覽。

清代｜江門：赤坎古鎮

明清至近代，嶺南文化繁榮發展，形成開放、兼容、創新的文化特質。

江門的赤坎古鎮，於清朝初年開埠，已有350多年歷史。其毗鄰潭江，交通便利，曾是粵西地區最繁華的集鎮之一。

赤坎古鎮騎樓街依水而建，600多座騎樓融合中西建築風格，極具特色。（視覺中國/當代中國授權）

2025年，赤坎華僑古鎮的火秀廣場，每晚9點半左右會上演煙火騷，包括打鐵花、火壺、放煙花等表演，周末及假日還有舞火龍表演。（視覺中國/當代中國授權）

（當代中國製圖）

1920年代，回歸故里的僑民，將異國風情融入家鄉建築，形成中西合璧的獨特建築風格。600多座騎樓依水而建，組成中國目前規模最大、界面最連續、保存最完整的僑鄉古騎樓建築群。

2019年初，赤坎華僑古鎮歷史街區啟動整體修繕工作，保留原本風貌的同時，打造由華僑文化展示、非遺工坊、演藝劇場、酒店民宿等組成的多元旅遊產品。

古鎮於2023年試運營，2年多來接待遊客超過600萬人次，創造超過3,000個工作機會，成為「在保護中發展、在發展中保護」的一個典範。

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