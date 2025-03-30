2025粵港澳時尚春茗活動在廣州舉行　聚焦科技與生物護膚新趨勢

2025年3月28日，由廣東省服飾文化促進會與廣東省粵港澳合作促進會時尚品牌委員會聯合舉辦的2025春茗活動在廣州舉行。本次活動以科技、生物與時尚領域的交流合作為主題，政府部門代表、國內外專家學者、知名企業代表以及行業領軍人物共同參與，圍繞時尚科技的創新成果與產業發展展開深入交流與探討。



儀禾生物董事長李仁真先生受邀出席並作專題演講，以「時尚產業的新機遇與發展路徑」為題，深入分析了當前國產護膚品行業面臨的市場環境與發展前景。李仁真指出，目前國產護膚行業儘管發展迅速，但同質化現象明顯，企業需強化研發實力並精準把握市場趨勢。

李仁真強調，儀禾生物堅持以產品質量為核心，通過嚴格控制原料篩選、產品配方研發，確保產品的安全性與有效性。同時，公司持續優化供應鏈與生產效率，力爭在保持高品質的同時，為消費者提供高性價比的產品。此外，儀禾生物加大技術投入力度，致力於開發包括元宇宙技術與人工智能（AI）在內的前沿科技應用。

儀禾生物董事長李仁真先生受邀出席並作專題演講

在具體的科技應用層面，儀禾生物未來將打造沉浸式元宇宙護膚體驗空間，並已在AI測膚技術方面展開積極研發。未來消費者可透過手機或智能設備精準檢測膚質，AI系統將提供個性化的護膚方案建議，有效提升消費者的護膚體驗。

李仁真還表示，儀禾生物將整合粵港澳三地資源，推動時尚產業的區域合作，在設計研發、生產製造與市場推廣等環節形成協同效應，推動更多具備國際競爭力的國產時尚品牌進入全球市場。

儀禾生物未來仍將繼續在生物科技與抗衰護膚領域進行深入探索，堅持以科技創新引領產業發展，持續推出更多創新產品，為消費者提供高品質的護膚體驗，推動產業持續健康發展。