北上注意！深圳周末迎雷雨大風部分鐵路停駛　廣東有局部冰雹

廣東省氣象台預報，4月11日夜間至12日廣東省將自北向南有一次明顯的強對流天氣過程，天氣劇烈，致災風險高。



深圳市氣象局預計，強對流天氣12日影響深圳，較大可能有強雷雨大風天氣，最大陣風9級以上，夜間氣溫下降4至5℃。



未來深圳一周天氣預報：

深圳市氣象局預計，強對流天氣12日影響深圳，不過影響時間不長。（深圳天氣）

4月10日中國氣象局啟動重大氣象災害三級緊急應變，預計4月11日至13日受較強冷空氣影響，北部將迎沙塵和強降雪，南部將現今年來最強風雹天氣。

4月10日中國氣象局啟動重大氣象災害三級緊急應變，預計4月11日至13日受較強冷空氣影響，北部將迎沙塵和強降雪，南部將現今年來最強風雹天氣。

4月10日廣東省緊急管理廳自然資源廳、水利廳、農業農村廳、文旅廳、氣象局聯合發布強對流天氣防禦提醒，受強對流天氣影響，深圳鐵路部分列車停駛。

停運班次如下，具體可查詢12306：

4月11日松桃-深圳東K9259/62次、深圳東-松桃K9260/1次停運岳陽-深圳C205次、深圳-岳陽C206次停運常德-深圳東K9275次、深圳東-常德K9276次停運巴彥淖爾-深圳東Z184/1次、深圳東-包頭Z182/3次停運。

強對流天氣來襲氣溫今降4至5℃

4月11日夜間至12日廣東省將自北向南有一次明顯的強對流天氣過程，冷空氣快速南下，冷暖氣氣流劇烈碰撞，廣東將有一次明顯的強對流天氣過程，伴隨8-10級局地12級左右的雷暴大風、短時強降水、局地冰雹等天氣。

在周日（12日），激烈強對流天氣下，冷暖系統對峙明顯。伴隨強對流，廣東省大部氣溫下降。4月13日，受乾燥的偏北氣流控制，廣東省大部多雲至晴，各地氣溫下降4℃-7℃。

據深圳天氣，4月12日（周六）陰天，受冷空氣南下與暖濕氣流劇烈碰撞影響，深圳將迎強對流天氣，預計全市有強烈雷雨，最大陣風可達9級以上，局部伴隨短時強降水。

4月11日夜間至12日廣東省將自北向南有一次明顯的強對流天氣過程，會有短時強降水。

4月13日，受乾燥的偏北氣流控制，廣東省大部多雲至晴，各地氣溫下降4℃-7℃。

憂大風雷雨影響航班 深圳航空發布提醒

深圳航空也發布提醒指出，根據氣象訊息，受強冷暖空氣交會影響，預計4月11到13日中東部大部將出現偏北大風，其中華北地區大風大風流水等強對流天氣影響。

隨強冷空氣南壓，12日廣深區域受對流覆蓋影響嚴重，將出現雷雨伴偏北大風天氣，早高峰時段東西帶狀對流雲系推至粵北地區並繼續南壓，對京廣、滬廣航路進出港航班影響較大。白天華南大部、華東南部機場以及京廣、蓉廣、滬廣航路均嚴重受影響，夜間對流天氣移至海上，南方天氣轉好；東北有小到中雨，其中瀋陽、長春關注雨夾雪；中東部大部注意偏北大風影響。我們將密切注意天氣變化，全力保障旅客出遊。

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