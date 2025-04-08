深圳極氪009智駕功能失效撞欄起火　傷者家屬維權兼眾籌醫療費

內地再有電動車出事故後爆燃起火。4月6日，有網民在微博發文稱，家人於3月18日乘坐極氪009光輝（Zeekr 009 Grand）電動車，在深圳龍華高架因智能駕駛功能未識別前方護欄，導致汽車撞欄後電池起火爆燃，車上3人僥倖逃出但嚴重燒傷，「如果晚幾秒弟弟就燒沒了」。



4月6日，自稱為「深圳極氪009着火」事件的傷者家屬在微博發文稱，弟弟和弟婦是後排乘客，剛新婚9天，弟婦懷孕4個多月，新生活剛開始就遭遇如此劫難，「蘇ADR4448的極氪009光輝電動車，3月18日在深圳龍華高架因智駕發生事故，電瓶立刻爆燃，導致車內3個人燒傷，和3月29日小米SU7事故一樣，唯一的區別是車內三個人逃了出來，如果晚幾秒弟弟就燒沒了」。

3月18日，一輛極氪009光輝電動車在深圳龍華高架因智駕發生事故。（影片截圖）

家屬稱，其弟弟及弟婦仍在深切治療部留醫。（微博＠周家周潔）

家屬稱，根據國家電池安全GB38031-2020規定，在事故發生5分鐘內電瓶不得爆炸或爆燃。電瓶幾秒鐘內爆燃，明顯違反了國家規定，要擔責。家屬指出，極氪廠家要等官方鑑定出爐後再承擔責任，但弟弟的治療費用需4、500萬（人民幣，下同），「每天都要幾萬元醫療費，等不到那個時候了」。

有網民質疑為何事發半個月後才開始維權，家屬回應稱，極氪起初表示會負責，先穩住家屬卻私下公關，刪除相關影片，4月3日突然拒絕墊付治療費用，「現在他們不管不問了，自己的弟弟和弟媳婦還在重症監護室，特別是弟弟還沒脫離生命危險」。

家屬稱，其弟弟及弟婦仍在深切治療部留醫。（微博＠周家周潔）

傷者家屬在水滴籌上發起眾籌。（水滴籌）

此外，女傷者的父親也在微博發文質疑極氪智駕功能。他表示，極氪在2024年12月極氪009光輝上市時向社會推介，該車有防撞急剎避險功能、自動緊急剎車功能、主動避險功能，還配備了先進的激光雷達，具備超視覺感知能力，能實現NZP自主領航輔助駕駛功能；可以自動識別行人和機動車輛，並主動減速避讓。

然而，3月18日事故發生時，涉事的極氪009光輝進入高架後開啟自動駕駛模式，行至事發路段，恰逢市政部門施工，臨時加設護欄，經過車輛需變道行駛，但此時車輛的「三項功能」全失，遇到前方護欄既沒有緊急剎車，更沒有主動減速避讓，導致車輛碰撞護欄電池起火爆燃，司機及乘客等3人嚴重燒傷。

面對事實，受傷者家屬不得不對涉事車輛自動駕駛系統LCC功能和對靜止障礙物識別能力提出質疑。

女傷者的父親在微博發文質疑極氪智駕功能。（微博＠姜家姜漢洲）

女傷者的父親還透露，極氪方面代表表示，3月21日已作頂格處理，以關愛基金的名義支付100萬，在事故責任認定書出來前，極氪不支付任何費用，「現在，極氪支付的100萬元用於醫藥費殆盡，面對後續龐大的醫療費用無處著落」。

深圳極氪電動車撞護欄起火 燒到僅剩車架 有乘客受傷

網傳影片顯示，3月18日，深圳龍華一輛極氪009撞護欄起火，現場冒出濃濃黑煙，燒到僅剩車架。

乘客逃生。（影片截圖）

車輛被燒到僅剩車架。（南方都市報）

當晚，極氪汽車發布該宗事故的情況說明稱，根據現場信息反饋，事故發生後，車上乘客不幸受傷，已及時送往醫院，正在接受檢查和進一步治療，其將全力協助用戶妥善處理後續事宜。

現場火情已被消防人員撲滅，車輛已拖離事故現場。結合後台數據及現場信息，事故發生時車輛正在高速行駛，與高架道路中間的金屬護欄連續碰撞後出現火情。此次交通事故以相關部門的調查認定結果為準。