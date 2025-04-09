廣州首批啟動8個「空中的士」起降點　半小時直達深圳珠海

今日（4月8日）起，廣州啟動8個「空中的士」商務起降點，民眾可在廣州南站、番禺區政府、廣州大學城青創匯等地「打飛的」，通過「空中的士出行」小程序進行預約，半小時往來深圳、珠海等城市，實現「陸、海、空」接駁、大灣區聯程。



今日，廣州市番禺區人民政府與深圳市東部通用航空有限公司簽署戰略合作協議，在廣州市內首發「空中的士」快速出行網絡，佈局首批25處低空起降點，簽約「低空+文旅」「低空+應急」「低空+商務」等3類創新應用矩陣。

文旅方面，以「嶺南印象園—蓮花山風景區」向東串聯濱海郵輪母港，向南直抵珠海九洲客運港。應急方面，以廣州醫科大學附屬番禺中心醫院、廣東省中醫院大學城醫院等9個應急救援節點形成黃金半小時生命救援圈。商務方面，聯通粵港澳大灣區超100處起降點，實現「半小時暢行灣區」。

廣東首批啟動8個「空中的士」商務起降點。

廣州番禺空中的士起降點。

無人系統和低空經濟作為新質生產力的代表，正逐步展現其巨大的發展潛力和廣闊的應用前景。番禺區委主要負責人表示，圍繞廣州「12218」現代化產業體系，番禺加快構建「2104」區域性現代化產業體系，持續深挖千億級汽車產業集群「智造」和廣州大學城創新資源集聚「智核」的耦合優勢，以產業驅動、以科技賦能、以場景創新，推動低空經濟實現「應用場景」再擴容、「區域聯通」全覆蓋、「海陸空」一體聯運閉環新拓展。

2024年，番禺發布全國首個低空經濟應用示範島，攜手「全球獨角獸」小鵬匯天開啟廣州大學城飛行汽車基礎設施建設。今年，番禺再由「場景試點」向「服務運營」「全域互聯」加速邁進。東部通航廣州子公司同步落戶廣州大學城科技園，將持續深耕低空運營、基建網絡、打造多元應用場景等方面。深圳市東部通用航空有限公司董事長趙麒表示，企業將瞄準番禺低空產業發展潛力和「鏈主牽引+全鏈配套」產業優勢，全鏈條開展低空業務。