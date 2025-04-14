沙塵暴｜廣東浮塵天氣料周四結束　氣溫逐日回升

綜合內媒報道，目前（4月14日）廣東浮塵天氣持續。據廣東天氣預計，4月17日，隨着風力增大，浮塵消散，此次沙塵天氣結束。



深圳福田。（截圖）

據@廣東天氣 消息，2025年4月12日下午起，因受北方沙塵遠距離傳送影響，廣東省發生大範圍污染天氣過程，首要污染物為PM10。

預計4月14日—16日廣東省風力明顯減弱，空氣較乾燥，粒子直徑較小的顆粒物懸浮停滯在空中，不容易快速消散，因此中北部市縣仍有分散浮塵。‍4月17日，隨着風力增大，浮塵消散，此次沙塵天氣結束。

預計4月14日—16日廣東省大部晴到多雲，氣溫將逐日回升。據深圳市氣象台消息，4月14日—15日期間還有輕微到輕度灰霾。

深圳出現浮塵天氣現象。（深圳天氣）

十五年來影響最明顯沙塵

據「深圳發佈」介紹，此次沙塵天氣是近15年來影響廣東省最明顯的一次，以往沙塵多集中在近地面低空傳輸，當氣流遇到南嶺山脈時，被迫抬升或繞行，沙塵因重力作用沉降或被山體攔截。但這次強冷渦系統快速南下，形成持續強勁的偏北風，將沙塵抬升至數千米高空，直接「跨過」南嶺山脈，影響廣東全境。

廣東平均灰霾日數逐年變化圖。（廣東天氣）

而上一次類似過程可追溯至2009年，受冷空氣影響，沙塵越過南嶺影響廣東，多地出現PM10濃度超標。