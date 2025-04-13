北上注意！深圳空氣受沙塵影響已達重度污染　官方提示減少外出

綜合內媒報道，受北方沙塵天氣南下影響，今日（4月13日）廣東北部和西南部等地出現揚沙或浮塵天氣，深圳亦受到影響，空氣質素轉差。截至13日中午12時，深圳已達重度污染，官方提醒市民應減少外出，如需外出請做好個人防護措施。



深圳福田。（截圖）

4月13日，廣州清晨。（央視新聞）

據《央視新聞》報道，4月12日夜間起，受北方沙塵天氣南下影響，廣東可吸入懸浮粒子（PM10）濃度明顯上升。

截至13日中午12時，廣東各地氣象監測空氣質素顯示，廣州、佛山等地達嚴重污染，而深圳、東莞、中山等地也已達重度污染。

沙塵天氣預報圖。（中國天氣）

深圳羅湖。（截圖）

據介紹，浮塵天氣現象，是遠處塵沙經上層氣流傳播而來或為沙塵暴、揚沙出現後尚未下沉的細粒浮游空中，大致會出現在冷空氣過境前後。而跨區域沙塵影響在深圳較為罕見，因南方氣候濕潤、植被覆蓋率高，沙塵自然沉降條件較好。

深圳出現浮沉天氣現象。（深圳天氣）

此類天氣現象以PM10為主，短期內導致能見度下降（5-8公里），易引發眼睛及呼吸道刺激症狀，但隨氣象條件改善會快速消散。預計今天（4月13日），南方地區仍將受沙塵天氣影響，明天基本結束。

沙塵天氣防護。（中國天氣）

深圳生態環境官方提示，在沙塵污染期間，廣大市民應減少外出，避免暴露，如需外出請做好個人防護措施；特殊人群（如兒童、老人、孕婦、慢性病患者）應避免戶外活動，易感人群需特別注意防護。