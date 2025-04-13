北京極端強風843棵路樹倒塌　不少樹木遭連根拔起　風力堪比颱風

內地中央氣象台11日消息指出，受低渦影響，北京市4月11日傍晚至12日下午出現強風天氣，目前（4月12日）是北風最強時段。



截至4月12日15時，北京市園林部門統計，已有843棵路樹被連根拔起。有居民指出，其中還有樹齡50年的大樹，也未逃過此次極端大風。

截至4月12日15時，北京市園林部門統計，已有843棵路樹被連根拔起（微博@新華網影片截圖）

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據《央視新聞》報導，截至4月12日15時，北京市園林部門累計出動巡查搶險人員21956人次，車輛2607台次，倒伏樹木843棵、折枝2572處、壓車30輛、壓線8處、壓房6處，堵路16處，已全部處理完畢。

北京氣象部門指出，11日17時至12日15時，全市有332個測站極大風達9級以上（佔58.0%），130個測站極大風達10級以上（佔23.0%）；10級以上的車站出現在海淀、朝陽、豐台、石景山、通州、房山、昌平、懷柔、平谷、門頭溝、延慶、密雲、順義；全市最大陣風風速：高山站門頭溝高山玫瑰園45.8公尺／秒（14級）；淺山區房山產業園39.0公尺／秒（13級）；平原地區通州西太平莊30.5公尺／秒（11級）。

報導指出，這兩天北方遭遇極端大風、暴雪、沙塵，南部出現今年以來最強風雹天氣，而造成南北方的極端天氣的原因，溫帶氣旋脫不了干係。

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冬春季節當強冷空氣撞上實力不俗的暖濕氣流，它倆一言不合就能逆時針扭打旋轉起來，溫帶氣旋就此誕生，它就像一個不停旋轉的天氣陀螺，若恰逢其他天氣形勢相助，就好像被無形的鞭子持續抽打，陀螺越轉越快，短時間威力急劇增強。

溫帶氣旋短時間威力急劇增強，最先發難的就是狂風，最強時風力不亞於颱風，冷暖激烈對決還會引發暴雪、暴雨、凍雨，甚至沙塵、龍捲等災害天氣。

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