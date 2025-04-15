4月中山、珠海賞花地圖　附花期！春日限定逐夢繁花

踏入4月，春意正濃，除了深圳之外，中山、珠海的花海也不遜色！現在就帶大家走進四個「網紅賞花地」，感受絕美春景！



中山：紫馬嶺公園 紅檵木夾道

紫馬嶺公園是廣東省最大的郊野公園，位置就在中山市中山三路南側，是中山市區一座遊憩與生態並重的城市公園，以空氣清新、景色怡人著稱。如果天氣好的話，站在園中的「攬勝閣」，能夠將中山全市風光盡收眼底。

每年四月至五月，紫馬嶺公園內的紅花檵木（又稱紅檵木）進入盛花期。從園區北門或西門進入，能看到大片大片的紅檵木夾道盛開，有粉紅的、粉紫的、還帶點漿果紅色，在陽光下分外艷麗，是春日限定的繁花盛景。

紫馬嶺公園內，還有一所美麗的中山書房，賞花後不要錯過這美麗建築。（視覺中國/當代中國授權）

紅檵木葉互生，呈紫紅色，花瓣細長絲帶狀，花期時整株布滿紅花，非常美麗。（視覺中國/當代中國授權）

紫馬嶺公園內紅檵木夾道盛放，落花鋪地瞬間變成絕美紅地毯。（視覺中國/當代中國授權）

紅檵木，是常綠灌木，主要生長在長江以南地區，是園林常見的觀賞植物。中山氣候溫暖濕潤，非常適合紅檵木生長。

此外，紫馬嶺公園的紫馬嶺動物園也是熱門景點之一，飼養了超過30種、約1,800隻動物，能夠近距離觀賞。

香山書房也是紫馬嶺公園的一大亮點。書房融合了中西建築風格，純白外型，簡潔優美，內部裝飾典雅，充滿文化氣息，賞花看書打卡一流。

最佳觀賞期：4月至5月

中山：西江花洲公園 沿江賞花看日落

想賞花、看海兩者兼得的話，來西江花洲公園最適合不過，位置就在中山橫欄鎮中順大圍西幹堤。長達3.7公里的生態廊道，沿西江而建，總面積達37畝的超級花海，雲集了廣東、廣西、福建等9省及深圳的花卉，四季都能看到時令鮮花。

從3月開始，這裏的簕杜鵑燦爛綻放，或紅、或紫、或白，爭艷鬥麗。得天獨厚的西江水域景觀讓花田更添詩意，遊客或徜徉花海，或遠眺江景，看潮起潮落、雲卷雲舒，有滌蕩心靈之感。

西江花洲公園的簕杜鵑花海，十分值得前去欣賞。（112373909@小紅書/當代中國授權）

西江花洲公園內設有不同的小路，供遊客欣賞花卉。（視覺中國/當代中國授權）

西江而建的花洲公園，有着迷人的海景，令賞花變得更有詩意。（網上圖片)

位於西江花洲公園位於橫欄鎮，而橫欄鎮有「中國花木之鄉」之譽，這裏有延綿10公里花木生態景觀廊道，從高空看美不勝收。（網上圖片）

西江花洲公園還有廣闊的草地，可以漫步、野餐，放風箏，絕對是春日的好去處。

最佳賞花期：四季適宜；3月至5月（簕杜鵑）

珠海：橫琴花海長廊 簕杜鵑、金魚草吐艷

珠海橫琴新區琴海北路橫琴大橋與二橋之間，有一個名為「橫琴花海長廊」的地方，也是賞花、看海的好去處。

長廊面積約83.6萬平方，長達13.6公里，共分為五個驛站，以芒洲濕地公園為終點。

這五個驛站建築風格各有千秋，種植了簕杜鵑、金魚草、櫻花木棉（異木棉）和木棉花等等花卉，遠眺可見花海蔚起伏有序，極為壯觀。

若想打卡整片花海，就要到1號驛站。這裏有佔地約5,000平方米的簕杜鵑園，每年3-5月的簕杜鵑花期，滿目姹紫嫣紅，非常美麗。園內還有不少園林布景、拱形花廊、觀景塔等，打卡一流。

在4號驛站，則有大片金魚草，顏色鮮艷，賞心悅目。遊客可以在旁邊架起帳篷休息，愜意非常。

珠海橫琴花海長廊分為五個驛站，簕杜鵑盛景就在1號驛站。（網上圖片）

在橫琴花海長廊4號驛站，就能看到迷人的金魚草，還能在花海旁野餐遊玩，非常寫意。（視覺中國/當代中國授權）

橫琴花海長廊1至2號驛站以藝術和展覽為主，這裏有紅白式燈塔建築，是必到的打卡位！（視覺中國/當代中國授權）

此外，這裏還設有單車綠道、休息空間、步道等，是賞花遊玩的好去處。

最佳賞花期： 3月至5月（簕杜鵑）；4月至6月（金魚草）

珠海：香山湖公園 宮粉紫荊+黃花風鈴木

集自然生態、城市景觀及娛樂於一體的香山湖公園，每年春天就成為了金粉交織的海洋。

在香山湖公園二期，金燦燦的黃花風鈴木夾道盛放，從高處望去，如同一片片黃色雲朵，賞心悅目。

在香山湖公園一期環湖路兩側、二期步道兩側等，還有上千株宮粉紫荊，粉色花朵綴滿枝頭，在嫩綠的葉子間連成一片，為道路增添了一絲溫柔。春風吹過，迎來淡淡花香，分外宜人。

香山湖公園還有不少步道，形態優美，為賞花添上意境。（視覺中國/當代中國授權）

在香山湖公園內，花海配上古建築與江水，構成一幅充滿詩情意的圖案。（視覺中國/當代中國授權）

香山湖公園一、二期步道，宮粉紫荊與黃花風鈴木正盛放，是必到的打卡點。（視覺中國/當代中國授權）

香山湖公園是珠海標誌性公園之一，黃花風鈴木就在二期，金黃色的花朵燦爛盛放，為大地添上朝氣。（視覺中國/當代中國授權）

香山湖公園三湖相連（香山湖、天鵝湖、鏡山湖），環湖步道蜿蜒於蔥鬱山林之間，四季常青的植被與碧波蕩漾的湖面相映成趣，宛如一幅流動的山水畫，十分值得前去賞花遊玩。

最佳賞花期： 3月至4月（宮粉紫荊）；2月至4月中旬（黃花風鈴木）

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