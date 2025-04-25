深圳驚現機械人麵館　還有哪些餐飲黑科技?

深圳機械人迎來新應用！近日，一家「無人麵館」驚艷亮相，全程由機械人操控，從擀麵、煮麵到出餐不到50秒，效率與趣味俱全，火速成為網紅餐館。深圳還有甚麼全程由機械人操控的有趣餐飲場景？



龍崗星河World「火星麵館」 機械人全操作出餐僅48秒

無人麵館全名為「火星麵館」，位於深圳龍崗星河WORLD人工智能產業園內，於今年3月才正式開業。餐館內空無一人，從下單至出餐全程由機械人操作，僅48秒便出餐。每碗湯麵最便宜僅為6元人民幣，口感不錯，「平靚正」令小店瞬即刷爆社交平台，成為「網紅麵館」。

「火星麵館」全館以橙色為主調，店內有一部造麵機器、一部造湯機器，以及一位機械人「大廚」，店前大大的海報展示「6元現做牛肉麵」，全店只售賣簡單數款湯麵餐，每一款都是即叫即造，保證新鮮。

由機械人鮮造的湯麵48秒便出餐，賣相一般，但食客表示味道不錯。（短片截圖）

「火星麵館」備有餐桌，環境不錯。（大眾點評）

無人麵館全名為「火星麵館」，造麵過程全公開，麵條由新鮮麵粉製造。（視覺中國/當代中國授權）

大廚為機械人手臂，可以360度扭動，能在狹窄空間內運作。（短片截圖）

無人麵館位於深圳龍崗星河WORLD人工智能產業園內，主打6元現造牛肉麵，吸引不少人排隊一試。（視覺中國/當代中國授權）

店前掛上一部電腦螢幕供下單。顧客下單後，機械人「大廚」便開始工作。店內機器自動啟動一站式擀麵粉、和麵、切麵條，並自動與食材一同烹煮，出來便是熱騰騰的麵條。此時，機械人手臂把碗麵拿出，置於另一機器一下，湯汁精準倒在碗內，機械人再把湯麵上蓋，置於出餐口便完成，全程只需要48秒。

客人端出湯麵，拿着外賣餐具，便可以在麵館旁邊的餐桌上享用了。

湯麵的賣相僅屬一般，但吃過的網民說口感不錯，性價比還算是相當高的。

光明區明湖公園「藍橋書咖」 深圳首家機械人咖啡館

想品嘗一杯由機器「咖啡大師」沖調的咖啡嗎？在明湖公園內的「火星計劃空間-藍橋書咖」便可以一嘗滋味。這裏是「深圳首個機械人咖啡館」，店內能夠親眼欣賞到機器咖啡大師為你沖調一杯咖啡！

走進「藍橋書咖」，迎面而來的一「位」造型可愛的機械人咖啡師，它的名字叫「鐵蛋」。選購咖啡後，鐵蛋咖啡大師便開始工作。它張開超萌雙臂熟練地沖泡，首先取杯、研磨、萃取，最後加奶，技術嫻熟，端出來的咖啡色澤豐盈、口感醇厚，與一般咖啡師沖調的無異。

咖啡機械人造型可愛，沖調技術也十分流暢。（網上圖片)

明湖公園內的「藍橋書咖」，環境清靜優美，是喝咖啡看書好地方。（網上圖片)

明湖公園是深圳光明區的大型公園，圖為「藍橋書咖」外貌。（明湖公園/當代中國授權）

明湖公園內的「藍橋書咖」，機械人咖啡大師即席沖咖啡，動作純熟，成功吸客。（視覺中國/當代中國授權）

店裏的裝修是滿滿的時尚工業風，店內環境寬敞清靜，一邊喝咖啡、一邊看書，愜意非常。落地玻璃外是明湖公園美景，湖光山色盡收眼底。

明湖公園位於光明區東明大道與碧石路交界，是深圳一個寶藏公園，以一道絕美的藍色環形大橋而有名，8萬平方米大草坪上有野外攀爬設施，是都市人露營放空的好去處。

華強北Yeah夜市 智能炒麵機 70秒出鍋

在晚上，若想吃夜宵，機械人也能為你提供炒粉麵飯！

在華強北Yeah夜市內， 有一部名為「智能炒麵」的自動售賣機成為了焦點，它能夠提供現炒粉、粉麵及炒飯，為顧客提供廉價夜宵。在螢幕點餐及電子支付後，機械人便開始操作，螢幕中能看到機器把食材放入滾筒中翻炒，加醬料等等，以外賣包裝出餐，整個過程大約70至90秒便完成。一個炒麵售價僅需9.8元。

華強北Yeah夜市內的智能炒麵機，備有炒粉及炒飯功能，9.8元一份，是夜貓子「醫肚」的好幫手。（視覺中國/當代中國授權）

出餐後，「智能炒麵」還有自動清洗功能，而且翻炒過程無油煙機，吸引了夜宵一族前來探奇。

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