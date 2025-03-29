後空翻、騎車、做家務各顯神通　盤點人形機械人新技能

中國的人形機械人正在飛速「進化」。在央視春晚「扭秧歌」之後，國產機械人又掌握了層出不窮的「新招數」，比如後空翻、騎車、進廠打工等等。今期我們一起來看看機械人學會了哪些新技能，背後又用了甚麼技術。



3月15日，在香港apm商場大堂，一群機械人與幾隻機械狗正在上演一場舞蹈演出。其中兩個機械人和幾隻機械狗，都是來自製造了央視春晚上「扭秧歌」機械人的宇樹科技，十幾分鐘的舞蹈吸引了許多香港民眾圍觀。（網上圖片）

宇樹、松延動力打造全球首個側空翻、後空翻機械人

宇樹機械人一直在飛速進步，在春晚上表演了「扭秧歌」之後，不到一個月時間，又學會了走平衡木和梅花樁。3月19日，宇樹G1機械人成功挑戰高難度原地側空翻，成為世界上首個完成側空翻的機械人。

宇樹G1機械人擁有優秀的平衡性，不僅可以走過平衡木，還能輕鬆負重穿越梅花樁，不偏不倚地踩在相應的點位上。在具有稀疏踏點的複雜地形上行走，對於人形機械人來說是一項重大挑戰，需要精確的腳步放置和穩定的移動能力。（網上圖片）

松延動力（NOETIX）的N2機械人則成為首個在室內外多場景連續後空翻的機械人，單腳跳躍、行走、奔跑等精準動作更是不在話下。雖然後空翻的動作難度大，但是NOETIX團隊僅僅用了三周就讓機械人學會了這個技能，高效學習的背後，離不開人工智能算法的支持。

團隊設計了一種「強化學習」方法，讓機械人在一個陌生的數字世界學習，像人類一樣，通過不斷嘗試和犯錯來成長。它會根據設定的標準，通過「試錯」和「懲罰」來自我改進，由簡單到複雜進階學習，在最短的時間內找到最有效的進步方式。

騎車、縫線、倒水樣樣熟練 智元機械人集運動和交互於一身

智元機械人發佈的智能交互人形機械人「靈犀X2」，融合了運動、交互、作業三大功能。它的平衡性能非常出色，能騎自行車、踩滑板車、玩平衡車。精細動作方面也沒有落下，可以完成複雜的抓取、放置和操作任務，例如為葡萄縫線。

智元機械人能靈活騎車和為葡萄縫線。（網上圖片）

智元機械人能平穩使用平衡車。（網上圖片）

靈犀X2不僅具有靈活、卓越的運動能力，還有毫秒級的交互反應能力。它搭載多模態交互大模型「硅光動語」，使它能通過分析人類的面部表情和語音語調捕捉情緒狀態，然後立馬給出回應。這種互動體驗自然且真實，讓人機交流更加親近「有溫度」。

智元啟元大模型（GO-1）機械人具有顛覆性的學習能力，可以通過學習人類的影片，掌握倒水、烤吐司等家務技能。它與傳統模型需要海量數據訓練不同，只需要百條數據，就能快速學習且適應多樣化的任務。

GO-1通過學習人類的影片，助力機械人完成倒水、烤吐司等任務。從性能來看，GO-1比起已有模型成功率大幅領先，平均成功率提高了32%。（網上圖片）

具身智能機械人「進廠打工」實現从製造走向智造

具身智能就是將人工智能融入機械人等具體的物理「身體」，賦予它們像人一樣感知、學習和與環境互動的能力，還能自主思考和使用對應工具。

具身智能機械人初創公司智平方和晶能微電子公司正式合作，將基於具身大模型Alpha Brain和機械人Alpha Bot（愛寶），共同打造面對半導體工廠的具身機械人解決方案。這是全球首次有具身智能機械人應用在先進半導體工廠。

愛寶機械人讓晶能微工廠實現了無人化，工廠無需升級生產線就能實現泛化。這將重構晶能微工廠內部的生產邏輯，從製造走向智造。（網上圖片）

這次「進廠打工」的愛寶系列機械人，機身有24個自由度，單臂負載超5kg，可在大範圍操作中實現±1mm高精度定位。它可以全天候執行精密抓取、搬運，並逐步實現晶圓裝載、耗材更換等操作。愛寶進廠後還將繼續長期學習，通過積累數據進行模型驗證，使機械人具備持續迭代的自主進化能力。

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