深圳機器人實現全球首個群體智慧實訓　01實測對話遞物精準流暢

3月3日，深圳機器人企業優必選釋出全球首個「多台、多場景、多工」人形機器人協同實訓，探索如何讓人形機器人在多工工業環境下協同工作，從「單打獨鬥」進化為「群體智慧」，為未來人形機器人的大規模應用奠定基礎。



《香港01》記者親赴優必選，實測最新工業版人形機器人 Walker S1，見證其在物品抓取、環境識別、語言互動等方面的表現，並了解這款機器人如何應用於智慧工廠，甚至未來可能進入日常生活場景。



「請給我一個蘋果」實測 Walker S1

在優必選展廳內，Walker S1 以172cm 高的灰色機體出現在記者面前，雙手具備五指關節，造型更貼近人類比例。記者向它發出「請給我一個蘋果」的指令，僅幾秒後，Walker S1 便精準拿起桌上的蘋果遞過來，動作流暢且穩定，隨後又自然地收回手臂。

除了物品抓取，Walker S1 亦能識別並描述現場環境和文字內容。例如，當記者在白板上寫下「香港」與「Hello Hong Kong」，Walker S1 準確地用中文及英文朗讀出來。此外，這款機器人還融合了人工智能技術，與 DeepSeek R1 大模型聯手，使其擁有類似人類的常識推理能力，能與使用者進行更自然的對話，進一步提升互動體驗。

投身工業場景 實現複雜協同作業

Walker S1 不僅能夠獨立執行任務，更能在工業生產環境中與其他機器人協同作業。目前，數十台 Walker S1 已進駐極氪 5G 智慧工廠，投入生產實訓，展現其靈活的應用能力。在流水線上，Walker S1 能夠精準擰螺絲並完成精密裝配，適用於細小零件的組裝工作；同時，它還具備高度識別與分揀能力，可準確分類小尺寸物品。此外，Walker S1 亦能參與大負載搬運作業，協同運輸大型物料箱，在生產流程中發揮多功能角色。

優必選Walker S1是全球首個能夠實現「多台多場景多工」實訓的機器人。

優必選科技首席品牌官譚旻介紹，Walker S1進入工廠實訓，是全球範圍內首次在真實場景應用群體智慧，而能夠在工廠流水線複雜的環境實現多台機器人協同作業，被視為「地獄級」技術難度，而 Walker S1 則憑藉機器視覺大模型與具身智慧區域大模型的融合，實現「大腦、小腦、全身」的全面調控，「它不是一個單項技能，而是多項冠軍。」

優必選科技首席品牌官譚旻。

全尺寸純電驅「天工」首亮相深圳 與記者漫步深圳灣

當天，另一款通用型人形機器人——由國家地方共建具身智慧機器人創新中心研發的「天工」，亦於深圳灣公園亮相。

據悉，該創新中心為優必選與京城機電、小米機器人等內地10餘家企業共同出資聯合組建，研發的這款「天工」人形機器人，可謂集各家之所長，實現了全球首個全尺寸純電驅人形機器人的擬人奔跑，全身協同控制泛化移動能力全球領先，可在斜坡、樓梯、草地、碎石、沙地等多種覆雜泛化地形中實現平穩移動。

來自香港的市民（中間）表示，天工跟人的關節十分相似。

記者實測與「天工」一同漫步深圳灣。

此前「天工」已在北京成功完成攀爬134級台階的測試，這次於深圳街頭亮相，經歷開機測試與地形適應後，能夠平穩地與記者一同行走、慢跑，並自動適應地面環境。比如在面對小突起障礙時，會放慢速度、調整步伐；遇到人群阻擋時，會主動停下腳步，避免碰撞。

「天工」在深圳的首次亮相吸引不少市民遊客駐足圍觀，有第一次見到人形機器人的香港市民就表示，「佢模仿人嘅肌肉模仿的好好，好似人一樣大髀後筋都有一條咁樣嘅筋啊。佢嘅關節都好似人。」他們也期待，未來人形機器人可以幫手遛狗、洗完做飯，甚至和孩子成為好朋友。

深港聯手推動機器人發展 拓展應用場景

近年來，優必選積極拓展國際合作，並於2023年12月29日正式在香港交易所上市，成為中國「人形機器人第一股」。譚旻透露，優必選已在香港成立研究院，與香港大學等多家高校及研究機構創建合作，希望通過香港的國際化研發資源，吸引全球科學家來港，共同推動人形機器人技術發展。

目前，優必選已在香港上市，且設立香港研究所。（香港01）

此外，優必選亦將技術應用於樂齡科技領域，積極走訪養老院及社群，探索如何讓人形機器人逐步進入家庭與社會服務場景。譚旻表示，隨着機器人技術的演進，他們相信未來機器人將具備更強的全腦智慧訓練，進一步提升家庭與社群應用價值，為市民服務。

優必選也期望未來能夠將人形機器人技術融入香港「盛事之都」發展，讓機器人參與服務全球遊客，讓來訪者在香港親身體驗來自中國及大灣區的高科技應用。