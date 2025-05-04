金價高位│五一深圳水貝逼爆　港客出貨賺5成：回收價更高交易透明

黃金價格近年持續升高，內媒《第一財經》3日報道，內地五一長假期間，大量遊客在深圳水貝的主要黃金珠寶賣場「掃貨」及出手黃金，黃金舖位被圍堵得水洩不通。



更有港人在當地出手前年囤積的黃金，帳面大賺5成，表示「與她家附近相比，水貝黃金的回收價更高，交易也相對透明」。



五一長假期間，大量遊客在深圳水貝的主要黃金珠寶賣場「掃貨」。（第一財經）

五一長假期間，大量遊客在深圳水貝的主要黃金珠寶賣場「掃貨」。（第一財經）

五一長假期間，大量遊客在深圳水貝的主要黃金珠寶賣場「掃貨」。（第一財經）

報道指，最受到消費者歡迎的是投資金、素圈手鐲、金片等一些低工費產品。與銀行相比，目前水貝商家投資金選擇種類較多，從1克至500克多規格一應俱全，工費基本統一為每克5元（人民幣，下同）。

一名來自廣西的消費者購入了1塊100克的投資金、2隻莫比烏斯手鐲，花費超10萬元。據她表示，他們家每年都有習慣囤些黃金，今年剛好在水貝完成計劃。

水貝的黃金回收市場也火熱，多間金店都開設黃金回收點，來訪的客人絡繹不絕。

多間金店都開設黃金回收點。（第一財經）

港客出手前年囤積黃金 帳面大賺5成

報道指，來自香港的一名投資者表示，自己五一來深圳消費，順便想在水貝出手前年囤積的一些黃金。與她家附近相比，水貝黃金的回收價更高，交易也相對透明。她當時購入金條的價格在500元/克，5月2日回收價大概在750元/克，如果按照這樣算，大概每克賺到250元。

4月中下旬，該香港投資者也曾來水貝出手部分黃金，當時每克的盈利一度接近300元。