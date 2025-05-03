五一｜三亞遊客騎海上電單車遇暴雨　竟遭導遊拋低海上被困1小時

5月2日晚，有內地遊客反映，他們一行人11人騎海上電單車，出海後突遇暴雨，和嚮導失散，一行人被困在海上1小時，事後返航時反映情況，商家服務欠佳。



當事遊客表示，事發時僅一位嚮導帶隊11人，當時所有旅客都跟丟了嚮導，他們被困一小時後靠岸才聯繫上嚮導返程，「我們都穿著短褲短袖，在海中苦等，當時非常的冷，一直在發抖。」



由於每年五一假期都會有關於遊客在海南三亞遇到宰客、商家服務態度欠佳等問題，許多網民則批評「怎麼又是海南？」、「三亞旅遊需要整頓了」，「在暴雨中被拋棄在海中，想著就害怕！」



有內地遊客反映，他們一行人11人騎海上電單車，出海後突遇暴雨，和嚮導失散，一行人被困在海上1小時。（抖音截圖）

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三亞旅遊服務中心人員稱，嚮導不是丟下他們，正在現場了解情況。不過回應被網民批評「避重就輕」、「有說跟沒說一樣」。

吉陽區旅遊工作領導小組辦公室回應，稱對此事高度重視，第一時間組織相關部門核實調查，相關遊客未與嚮導失聯，均已安全返回，已引導遊客到「三亞放心遊平台」申請先行賠付。

吉陽區旅遊工作領導小組辦公室表示，將最大限度維護遊客合法權益，進一步加強監管，不斷提升旅遊服務質量。

網民點睇：

三亞的旅遊能好好做嗎？再晚一點這群人估計要失溫命喪海上了吧！

導遊自己帶隊的遊客丟了難道沒找嗎，都跟丟了居然不聯繫！

從來不玩這種項目，把命交到陌生人手上這種事，還是謹慎點吧！

上次浮潛不拍照就拉人的是哪裡的來著？這些地方營業的教練嚮導什麼的門檻太低了吧？

