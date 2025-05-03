五一｜ 遊客擠爆泰山｢陪爬｣2天賺2千　業者：像十萬天兵攻南天門

五一假期泰山被全國趕來的遊客攻佔，許多人都想登頂，景區內人山人海。這兩年，泰山陪爬行業興起，而五一前後，從事陪爬工作的業者「忙瘋了也賺瘋了」。



5月1日，在泰山開了一家陪爬工作室的王先生透露，預約五一陪爬的遊客非常多，「非常火爆，有種接不過來的感覺」，訂單已經排到了5月10號。另有陪爬的小王（化名）受訪表示：「7000多個台階，白天爬完，晚上接著爬。兩天沒停，掙了近2000元（人民幣）。」



五一假期泰山被全國趕來的遊客攻佔。（小紅書）

五一假期泰山被全國趕來的遊客攻佔。（小紅書）

王先生表示，4月30日開始泰山的遊客量就非常大，「山腳望去，就像十萬天兵攻打南天門」。王先生表示，30日傍晚下了場雨泰山降溫了，但是還是擋不住遊客「勇攀高峰」的心，「很多遊客在山頂上打地鋪或者睡廁所，等著看日出」。

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泰山景區，從山腳望去，「就像十萬天兵攻打南天門」。（瀟湘晨報）

泰山景區人山人海。（瀟湘晨報）

五一前後，王先生的工作室有二三十個陪爬在接單，人均兩趟，最多者也有三趟。王先生表示，五一前後陪爬基本上都不出景區就一直待在景區等客人，「因為進泰山要預約，現在遊客太多預約不了，所以陪爬在檢票口送走遊客後接著陪下一批遊客上山」。

由於許多遊客爬泰山是為了看日出所以會選擇夜爬。王先生表示，五一期間夜爬的時間有所提前，這樣陪爬上山後可以早點休息，這樣第二天才有精力接單，「平時陪爬一天至少要休息一天再接單，但是五一期間他們就連著兩天三天連軸轉。」

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對於會不會有陪爬體力不堪負荷？王先生說，他們的陪爬基本上都是退伍兵、體育生，一天爬兩三趟泰山連續兩三天，體力沒問題。

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