內地時裝品牌URBAN REVIVO攻港　主打輕奢時尚風格劍指Zara

內地時裝品牌UR（URBAN REVIVO）首間香港門店，5月17日於尖沙咀海港城開幕，佔地超過8000呎，提供近千件男女服裝、飾物、手袋等產品。由於服飾以輕奢時尚風格為主，UR也被網民稱為「平價版Zara」。



UR的服飾以當季流行元素風格為主，店內的服裝按照不同風格、色調劃分出不同區域，除了Y2K、休閑渡假風，也有適合職場的西裝外套、休閒褲等服裝。

URBAN REVIVO首間香港門店位於尖沙咀海港城，佔地超過8000呎。（林芷瑩攝）

URBAN REVIVO 香港門店有近千件男女服裝、飾物、手袋等產品。（林芷瑩攝）

URBAN REVIVO首間香港門店位於尖沙咀海港城，佔地超過8000呎。（林芷瑩攝）

URBAN REVIVO店內有一座以香港市花洋紫荊為靈感而打造的華麗花卉藝術裝置。（林芷瑩攝）

2025 夏季系列的女裝設計靈感汲取於花卉元素，主要採用薄紗、蕾絲及清爽色調，展現浪漫柔美的風格。男裝則以城市探險和休閒週末為靈感，平衡日常都市生活與假期風情的風格。

除了各款服裝，店內更有一座以香港市花洋紫荊為靈感而打造的華麗花卉藝術裝置。花的根部設計成莫比烏斯帶的形狀，象徵著UR在香港時尚界的無限活力。

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URBAN REVIVO 成立於2006年，致力於提供創新、高品質、可持續的設計，目前在中國、美國、新加坡、馬來西亞、泰國、越南及菲律賓等地門店突破400間，除了在香港登陸，今年亦將會在東京開設首間分店。品牌計劃於未來五年內將海外門店數量擴展至200間，涵蓋亞洲主要城市，同時繼續拓展歐洲、美洲等市場。