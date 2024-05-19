款式時尚、紋樣精美備受漢代婦女喜歡　西漢華服仿製成功

歷時兩年多，湖南博物院聯合南京雲錦研究所成功仿製西漢辛追夫人的「印花敷彩紗直裾絲綿袍」。



印花敷彩紗直裾絲綿袍出土於馬王堆一號漢墓，是辛追夫人生前最喜愛的服飾之一。其面料為印花敷彩紗，里、袖、領、緣為絹，內絮絲綿，是目前世界上發現最早的印花與彩繪相結合的絲織品。一號墓竹笥共出土3件印花敷彩紗絲綿袍，其款式基本相同。

《新華社》報道，湖南博物院藏品保護中心副主任董鮮艷介紹，印花敷彩紗絲綿袍雖為綿袍，但衣服主體為紗，上身輕盈。直裾袍的袍擺通過斜裁技術，經多角度處理後，使擺底呈現出喇叭狀，讓人的身姿更顯優美，直裾款式的袍服備受漢代婦女喜歡。

湖南博物院院藏文物印花敷彩紗直裾絲綿袍（原文物）。（新華社）

除了款式時尚，衣物上的紋樣也異常精美。印花敷彩紗的裝飾方法極為繁複，紗料上的花紋需用印花和彩繪兩種方法製作。花紋主要是藤本植物的變形紋樣，有枝蔓、蓓蕾、花穗、葉芽等，色彩有朱紅、粉白、藍黑、藍灰等。

專家推測，枝蔓部分的印紋細密、分布均勻、交叉處有明顯斷紋，說明是用鏤空版印製而成。而花、葉及蓓蕾部分的紋樣各不相同，色彩有濃有淡，應是手工一筆一筆畫上去。

湖南博物院院藏印花敷彩紗絲綿袍局部（原文物）。（新華社）

馬王堆漢墓及藏品研究展示中心主任喻燕姣介紹，印花敷彩紗應是漢代貴族流行的時裝面料，這種將印花與彩繪相結合的工藝用在絲織物面料上，在中國尚屬首次發現。其面世證實了文獻記載的有關「畫衣」「畫文」的可靠性，反映出漢代印繪加工技術的高超，也是中國古代塗料印染方面的傑作。

經歷超過2000年的墓下保存，印花敷彩紗紋樣顏料出現大面積暈染，仿製工作迫在眉睫。

楊冀元和團隊將仿制的衣服放在原文物上方比對大小。（新華社）

負責此次文物仿製的南京雲錦研究所文物修復部主任楊冀元介紹，本次仿製的印花敷彩紗絲綿袍總體顏色是絳紅色，花紋共有7層顏色，加上暈染總共有8層，都是通過印花和手繪製作。由於西漢時的製作工藝現無法考證，只能通過對文物顯微鏡觀察和史料推測。

楊冀元認為，此次仿製最大的技術難點在於，在如此輕薄的素紗上進行繪畫和染色的同時，為了更真實地還原原文物的狀態，還需要讓衣服呈現出歷史的陳舊色彩。

仿制的印花敷彩紗絲綿袍（局部）。（新華社）

早在2019年，楊冀元曾帶領團隊通過尋訪「瘦蠶」、改造織機、高手織造、研製染料、研究形制，成功仿製出一件重量49克的素紗單衣。不過，仿製印花敷彩紗絲綿袍比素紗單衣更難，「因為要在素紗上使用印花工藝，總共要描繪出7層色彩圖案，每一層紋樣都非常細小，需要極大耐心」。

楊冀元團隊曾嘗試直接在素紗上印花、手繪，和原文物比對後發現效果不好。後來，他們不斷嘗試將市面上的礦物顏料與牛皮膠、礦物粉做配比，終於配出合適濃度的顏料，不同的顏色疊加起來和原文物也基本一致。

南京雲錦研究所文物修覆部主任楊冀元（右二）在湖南博物院交付此次的仿製品。（新華社）

為使仿製品的紋樣整體與原文物更接近，楊冀元和團隊還特意重新調色在仿製品上畫上一層特別的色暈，讓仿製品在視覺上和原文物的相似度達到95%。

目前，楊冀元和團隊已經完成直裾素紗單衣、朱紅菱紋羅絲綿袍、黃褐絹地「長壽繡」枕頭、羽毛貼花絹、曲裾素紗單衣等馬王堆漢墓出土絲織品的仿製工作，正在進行馬王堆漢墓出土的絹地「長壽繡」絲綿袍的仿製工作，預計將在今年底完成。