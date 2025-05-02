中國版Dior？設計師：奢侈品牌非一日之功　不能只做二流Follower

「中國不是沒有奢侈品，中國是沒有奢侈品牌。」這是高級成衣品牌「彼伏」主理人陳興，對中國時尚產業的直白批評。



這句話精準點破了當前中國奢侈品市場的斷層：我們的絲綢、瓷器、蘇繡和香雲紗歷史悠久、價值不菲，卻一直未能轉化為現代品牌語言，在世界舞台建立真正意義上的「奢侈品牌」。陳興，這位出身清華建築系、曾在意大利學習古建築文化保護的設計師，選擇以「彼伏」為名，走上打造中國奢侈品品牌之路。



跨界建築到服裝設計：做出世界級的中國奢侈品

從建築設計師轉行做時裝設計，聽起來是一場跨度極大的轉變，但對陳興來說，這其實是一種價值觀的延伸。

「歐洲的設計師為什麼能做出世界級的品牌？因為他們生活在自己歷史文化的遺址裏，對文化的尊重早已內化為本能。」他指出，意大利品牌的強大不僅來自美學設計，而是背後有一整套文化認同、工藝傳承與地域風格的集體記憶。「反觀中國，我們有絲綢、有蘇繡、有玉器，但這些都停留在博物館裡。真正能讓現代人穿出去、用得上、理解到的東西還太少。」

正如陳興所說，中國的傳統藝術並不比歐洲少。那麼一個關於奢侈品的老問題又被提出：為什麼國際大牌咬咬牙可以買，中國品牌卻咬牙都買不起？

陳興一語中的：「他們沒搞清楚奢侈品和奢侈品牌是兩回事。」

「彼伏」創始人陳興。（楊凱力 攝）

在他看來，像翡翠、紫砂壺、香雲紗這些固然是奢侈品，單價高、物料珍稀，但它們沒有被賦予足夠的品牌價值與文化認同。「奢侈品牌賣的是物質之上的價值，是精神和文化的認可。就像梵克雅寶一顆幾十元的貝母賣你4萬，因為那是梵克雅寶；不是因為貝母值錢，而是因為品牌的認知值錢。」

他也辛辣地開玩笑說：「LV不是說年入300萬以下是無收入人群嗎？」這反映的是奢侈品不怕有人買不起，只怕沒有品牌價值帶給人「想買」的慾望，因為奢侈品消費從來不只是錢的問題，更是心理和身份的「選擇題」。

不做「新中式」標籤化設計

因此，陳興希望打造的是擁有自己品牌精神的中國設計師品牌，而非將中國元素堆砌起來的所謂「新中式」。陳興表示，「彼伏」的設計從來不刻意「做中國風」，卻總是有「說不出哪裡中國、但就是有中國氛圍」的微妙感受。

在介紹「彼伏」的理念「無為，不為，知己，知彼」時，陳興說：「設計不是為了證明自己是中國的，而是自然長成這樣。」

新中式風潮席捲社交媒體，不少設計師急於在作品上加滿馬面裙、盤扣與大紅配色，打造「東方審美」。但陳興不這麼看，他說：「我不是反對這些元素，而是反對僅僅用這些元素來定義中國設計。」在他看來，中國之大、審美之複雜，沒有人可以獨自代表全部，也不應該用單一標籤綁死一個品牌的創作。新中式不一定要做旗袍，也不一定不能做旗袍。關鍵在於「你是誰，你的審美和文化是怎樣被內化的」。

陳興補充道：「像苗族的三角衣領，我們就做成了度假斗篷；書畫元素，我們做成若隱若現的裙擺華文；非遺京繡（國家級非物質文化遺產：北京宮廷刺繡），做成可通勤的低調包包。」不只是陳興會在設計中使用京繡、柞蠶絲與苗族元素，國際大牌也開始「回頭」探索中國傳統手工藝。

例如Dior曾因馬面裙設計未註明文化來源而捲入爭議，不過之後也在2024春夏男裝中採用中國絨花工藝製帽收穫好評；2024年11月，意大利品牌Valextra則與中國非遺竹藝大師錢利淮聯名推出手袋，將中西工藝融合。

陳興坦言，他希望中國設計師的作品能夠走入人們的生活場景，能夠穿得出去，更是展現身份象徵。

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高階女性穿中國品牌：不只是圖樣，而是身份的體現

他介紹近年來，愈來愈多中國女性選擇穿「彼伏」出席重要場合。港交所CEO陳翊庭穿著該品牌服飾出訪東南亞；哈佛設計學院院長夫人、聯合國教科文組織前主席、雨果獎得主郝景芳等女性，都是這個品牌的顧客。甚至連雷軍太太，也在慈善拍賣中，用10萬人民幣的高價拍下「彼伏」的裙子。

陳興表示，「她們穿我們的衣服出訪、出席場合，她們知道自己是誰、她們代表的是什麼，也希望別人一眼看出：這是中國設計。」而衣服帶來的的身分象徵就是內含的品牌精神和故事。

陳興直言，港交所CEO陳翊庭（右）展現的女性力量與溫柔，是「彼伏」的最佳詮釋。

消費邏輯改變為中國品牌帶來突圍機會

根據《華爾街日報》及自由亞洲等多家媒體報道，因經濟放緩、青年失業率高企與政治氛圍節儉，LVMH與開雲等主要集團於2023年在中國市場的銷售額已出現雙位數下滑。不少中國消費者逐漸轉向健身、旅行或本土品牌，對「穿名牌」這件事，開始抱持更冷靜的眼光。

2024奢侈品在中國：炫耀、羞恥與祛魅之際的消費

在一線城市，「買品牌」的消費者不再單看Logo，而開始看價值。就像近年歐美時尚圈流行的「Stealth Wealth」（隱形富豪風）趨勢，去Logo、極簡、低調但極致考究，這不只是一種審美態度，也反映出消費者「不炫耀但要頂配」的消費思維的轉變。

陳興指出，這樣的轉變，反而讓中國本土品牌有了更多機會切入。「我們的客人很多都是原本要買大牌的，但他們後來發現與其三萬買一件羊毛外套，不如花一萬買我們的，同樣品質、同樣面料，甚至更精緻。」

雷軍太太10萬高價拍下「彼伏」禮服▼

陳興認為，中國本土品牌在這樣的背景下突圍時，「不能只做follower，還是二流的follower。」他說，中國服裝行業長期以「紡織產業」思維運作，對設計、對品牌、對價值的理解還停留在加工與模仿階段。「你去看國外設計學院叫Fashion Design，我們國內還叫紡織學院，那完全不是一回事。」

不過，他也坦言，目前部份中國設計師品牌面臨的最大挑戰是「中間價位的尷尬定位」：「有錢人看不起，沒錢人買不起」，但也正因如此，「我們得把每個價位區間都做出來，每個定位都有人做，整個產業才會成熟。」

Dior前CEO對「彼伏」毫不吝嗇讚美之詞，稱「彼伏」是「中國的Dior」，對此陳興笑說：「你有那個基因，不代表你會長成什麼樣。這不是一天能做出來的，要靠持續的產品、認知、市場和消費者信任。」

他相信，中國的設計師正在一點點填補每個價位、每個消費層級的空白，「從高端到輕奢，我們都該有自己的品牌體系，這不只是商業問題，而是文化和審美的主權問題。」

而這一切，或許真的還才剛剛開始。