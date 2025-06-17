上海地鐵早高峰現「板凳大軍」　席地而坐成常態　深圳亦苦其久矣

近日，上海地鐵部份線路車廂內出現的「小板凳」現象引發廣泛關注。尤其在早高峰時段，乘客在車廂中使用小板凳就座，不僅佔用有限的車廂空間，阻礙乘客正常通行，還帶來安全隱患。而在使用「小板凳」的線路中，9號線、11號線被指是「重災區」。雖然上海地鐵方曾多次通過官方微博、微信發布提醒，呼籲乘客勿做「板凳族」。但即使地鐵部門多次提醒，「板凳族」在地鐵中依舊層出不窮。



在社交平台以「上海地鐵板凳族」為關鍵詞進行檢索，可以看到很多網民發文吐槽，且集中發生在11號線、9號線。此前，早高峰期間，從上海花橋站駛向迪士尼的11號線列車，幾乎每一輛都有乘客自帶小板凳，還有不少乘客直接坐在地上。

他們大多坐在車頭尾車廂的邊邊角角，也有一些坐在了車廂之間的連接處。還有不少乘客坐在了隨身攜帶的行李上，甚至直接坐在了地上，有的閉目養神，有的掏出電腦工作。

上海地鐵早高峰現「板凳大軍」。

據內媒報道，上海11號線線路長，站點多，變成「板凳族」的重災區。尤其從花橋出發的列車，很多乘客通勤時間超過1小時，卻全程沒有位置坐，因此只好選擇小板凳。一位攜帶小板凳的乘客說，他從花橋出發，工作地點在徐家匯，11號線「常年」沒有座位，如果不帶小板凳的話身體實在吃不消。

為有效治理這一現象，規範乘車秩序，保障乘客的出行安全，上海地鐵多部門積極行動，全面開展專項整治工作。自6月6日至10日的工作日早高峰期間，針對「小板凳」問題展開集中宣傳勸導行動。向乘客詳細說明在擁擠車廂內使用小板凳可能引發的多重風險，如在緊急情況下嚴重影響疏散效率，極大增加乘客之間意外碰撞、絆倒摔傷的幾率等。

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除上海以外，在社交平台搜索「深圳地鐵」「板凳」等關鍵詞，亦會出現大量帖文，有網民呼籲「深圳何時也能禁自帶小凳子」；這類現象在地鐵6號線、14號線、11號線、1號線均有出現。有網民稱，雖向深圳地鐵進行過投訴，但其並無辦法和能力解決這類問題。

「深圳地鐵」官方公眾號曾發過文章表示，「小板凳雖然可以帶上列車，但並不意味著可以將小板凳作為座椅在列車上使用」。

地鐵「板凳族」的問題，也並非只有上海、深圳發生，杭州、北京、廣州和成都等城市的地鐵都被網民投訴過此類問題，引發網民熱議：



「地鐵高峰期的資源是這麼用的嗎？以前還是車廂與車廂之間，現在連門口都坐人了，板凳一放就是坐，身體不舒服可以理解，全都是要不睡覺要不玩手機，一個人佔倆人的座。先不說浪費空間，都這麼坐著一不小心就會絆倒站著的人，請問出事了誰負責」

「其實我對這座深圳城市無奈又生氣，真的以前的深圳都不是這個樣子，疫情後都這樣的嗎？」

「高峰期，以為空的，結果原來是蹲在地上」

「早高峰的時候中間的手扶桿，坐一圈三、四個」

「列車上不是有安全員嗎？他們拿錢不做事嗎？」

「上下班累得一逼，坐地上還不行？」

