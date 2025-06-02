內地26城地鐵陷巨虧　重慶加價告別2元時代　廣佛關冷氣熄燈減班

中國城市地鐵系統正面臨前所未有的財政壓力。重慶市5月29日召開聽證會，擬將實施近20年的軌道交通「2元起步價」調整至3元（人民幣，下同），標誌着重慶也正式加入地鐵漲價行列。據內媒統計，全國至少26個城市的地鐵在獲得政府高額補貼後仍有巨大虧損，廣州、佛山等地更採取關閉廣告燈箱、調暗站廳燈光、提前收車等極端節流措施，惹怒民眾：「是快要倒閉了嗎？」。



據重慶軌道交通集團公布的調價方案，此次調整提供兩種選擇：一是將2元起步價可乘坐里程從6公里縮短至4公里；二是直接將0-8公里範圍內的起步價提升至3元。按普通市民每月22個工作日、每日往返通勤計算，兩種方案將分別使月均出行成本增加24.2元及25.52元。

重慶地鐵現行票價標準自2005年制定後從未調整，而同期軌道里程已從13公里暴增至494.58公里（不含市郊鐵路）。「城市財經」報道指出，2023年重慶軌道交通總營收僅30多億元，但運營成本高達111億元，扣除43.43億元政府補貼後仍有虧損。

重慶地鐵告別2元時代。（視覺中國）

地鐵財務危機並非重慶一家。據RT軌道交通梳理各城財報，2023年全國29個擁有地鐵的城市中，28個在扣除補貼後虧損；2024年雖有25城賬面盈利，但若剔除補貼，虧損城市仍達26個。尤其深圳地鐵曾以「地產反哺交通」模式聞名，但仍於2024年錄得334.61億元的巨大虧損。北京則以248.52億元補貼額居全國之首；青島、寧波、成都等二線城市年補貼均超70億元。

「城市財經」報道指出，地鐵建設成本普遍達5-10億元/公里，日常運營中人工成本佔比最高（重慶達31.84億元，佔總成本超五成）。國務院要求地鐵初期客運強度不低於每日每公里0.7萬人次，但2025年4月數據顯示，僅17個城市達標，比例不足三分之一。

一元、兩元的漲價並不能解決虧損問題，部分城市開始轉向「降本增效」。

據內媒報道，佛山地鐵自5月8日起實施三大措施：所有線路提前30分鐘收車；發車間隔延長至10-15分鐘；站廳燈光調暗、電梯停運、冷氣關閉。由於佛山地鐵提早結束營運，有網民抱怨，如搭乘廣州末班車地鐵再換乘佛山地鐵，可能已經沒有列車可搭，「以前（換乘）是來得及的，現在只能打車或騎共用電動車回家。」此外，廣州地鐵也頻遭市民投訴「悶熱難耐」，且站內大量無廣告的燈箱也已關閉。