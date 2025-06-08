有片｜上海女衝門扔包｢逼停｣地鐵　人未上車手袋被夾　遭警方批評

內媒《極目新聞》報道，6月6日晚，一名女子在上海五號線銀都路站，扔出手袋想阻止車門關閉，導致手袋遭門夾住，但人並未上車。地鐵負責人表示，當時已安排列車重新開門，取出被夾手袋，女子也遭警方批評教育。



女子的手袋被夾住。（影片截圖）

近日一段影片在網絡流傳，一名女子站在地鐵列車前，手緊抓着隨身包包的提手，但包卻在車廂內。

據上海地鐵五號線負責人介紹，6月6日下午6時左右，正是晚高峰時段。在五號線銀都路站，一名乘客試圖試圖「衝門」，扔出身上提包想要阻擋車門關閉，導致包包被夾住，但人並未上車。

女子的手袋被夾住。（影片截圖）

女子的手袋被夾住。（影片截圖）

站台人員發現後，第一時間按下緊急關閉按鈕，使列車暫停運行，最後安排列車重新開關門，成功將乘客被夾住的包取出。該負責人補充，後續列車未因此出現大面積延誤。

目前警方已對涉事乘客的不文明乘車行為進行了教育批評。該負責人呼籲：「希望大家在上車或等候列車時注意安全，切勿發生衝門等不文明、不安全的乘車行為。」