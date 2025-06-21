粵西最大智慧冷鏈樞紐啟用：助力世界水產從湛江走向全國餐桌

6月19日，投資9.2億元（人民幣，下同）的全聯集採冷鏈物流園在湛江正式竣工投運，標誌著粵西地區規模最大的智慧冷鏈樞紐投入運營。



記者了解到，園區打造核心競爭力，吸引全球優質水產資源匯聚湛江，園區將建設成為RCEP區域「全球買、全球賣」的戰略支點。



全聯集採冷鏈物流園在湛江正式竣工。（南方都市報）

智慧冷庫溫控誤差不超過0.5℃

當天，湛江市遂溪縣白坭坡工業園內，厚重的冷庫大門開啟時噴湧出-25℃的白霧，地面瞬間凝結薄冰。24間已啓用的冷庫內，成排貨架整齊碼放著來自深海的漁獲與熱帶水果。在制冷控制室，技術人員緊盯屏幕上的溫控系統界面——這座15萬噸級全溫區智能冷庫群，正通過物聯網與AI算法實現精准溫控。

從-30℃的極凍深海產品到15℃的熱帶水果，溫控精度誤差不超過0.5℃。「智能管理系統讓出入庫效率提升300%，」現場工程師指向可視化平台，「每批貨物的溫濕度數據全程可溯，為食品安全築起數字防線」。

01湛江直擊！全紅嬋經濟熱老家現人龍 鄰居豪言：檔口要開去香港

+ 4

記者瞭解到，園區創新構建「共享經濟+產業賦能」生態體系：共享加工中心集成預處理、包裝、檢測等全流程服務，共享倉儲平台通過動態庫存管理降低企業成本；冷鏈金融、智慧物聯大數據、幹線網絡優化等數字化工具，助力企業精准匹配訂單、優化配送路徑，讓入駐企業輕裝上陣。

全面投產後年國際貿易額預計達百億元

投產儀式現場，三場簽約引發關注：順豐物流將開通湛江至RCEP國家的定期冷鏈包機；建設銀行授信20億元支持跨境供應鏈金融；15家海外供應商設立前置倉。

恆興集團董事長、全聯集採水產品（廣東）股份有限公司董事長陳丹接受記者採訪時強調，全聯集採冷鏈物流園的竣工投產，將以「冷庫收費低於農海產品外運成本」為核心競爭力，吸引全球農海產品，尤其是RCEP、拉美及「一帶一路」共建國家的優質資源率先進入湛江，讓世界水產從湛江走向全國餐桌。

特別是2026年項目全面建成後，將實現年國際貿易額100億元、年銷售收入50億元、年稅收貢獻10億元、創造就業崗位300餘個。屆時，將打通產業動脈，解決水產流通「最先一公里」與「最後一公里」痛點，帶動養殖、加工、銷售全鏈升級；將激活區域經濟，吸引全球水產資源向湛江集聚，形成「全球買、全球賣」的樞紐地位；將普惠民生福祉，讓優質水產以更實惠價格走進千家萬戶，守護國民「舌尖上的新鮮與安全」。

推動湛江水產行業向智能化升級

作為「全球數智化水產品服務平台」的關鍵一環，全聯集採已鏈接全球120餘國，擁有600多家企業會員，年進口額超40億元。全國工商聯水產商會會長田全海指出，該項目將推動湛江水產行業向標準化、智能化升級，強化中國在全球水產貿易中的樞紐地位。「湛江作為「中國對蝦之都」，依託此樞紐，正加速從「水產大市」邁向「全球水產產業高地」湛江水產流通與加工協會會長冼上貴信心滿滿。