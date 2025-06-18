大灣區香港一條龍學校教育展7.4舉行　新設模擬教室、VR探校專區

由STEM PLUS、香港島校長聯會、及新界校長會主辦的第二屆「（大灣區）香港一條龍學校教育展」即將於7月4日至6日期間，假亞洲國際博覽館3號及6號館舉行，現場將有逾220間幼稚園、小學、中學及高等院校參展。該教育展以幫助內地家長，包括優才高才家長，認識香港學制及不同學校的辦學特色為目標，提供準確而全面的香港教育及入學資訊。



新一屆教育展將繼續舉辦與教育相關的講座，以至是即場筆試及面試專區。STEM PLUS行政總裁劉靖瑋指，新一屆教育展將有數個新環節，當中包括「模擬課室」，學生會置身於高度還原香港學校的課室之中，參與一節由香港中小學教師教授的課堂，家長亦可以在課室旁邊觀課，有助家長及學生親身感受香港教育。



由STEM PLUS、香港島校長聯會、及新界校長會主辦的第二屆「（大灣區）香港一條龍學校教育展」即將於7月4日至6日期間，假亞洲國際博覽館3號及6號館舉行，現場將有逾220間幼稚園、小學、中學及高等院校參展。圖為上屆展覽照片。（資料圖片）

模擬教室體驗香港上課形式 VR探校了解校園

劉靖瑋表示，收到內地家長的訴求，所以在今屆教育展增設多個環節，模擬課室是其中之一。模擬課室可以容納約40學生，每日可提供5節模擬課堂，即一連三日可以提供約600個名額，但現時名額已經全數預約。主辦單位會研究能否增加教室，令更多學生可以參與模擬課室。

因應不少學校有用VR技術拍攝學校環境，教育展亦設立專區，提供VR裝備，入場人士只需戴上裝備，即可以VR形式探訪不同學校。另外，教育展亦邀請了一間本地校服供應於現場舉辦校服展，讓內地家長可以認識香港的校服文化。

至於今屆教育展將繼續舉辦的活動，則包括由校長以及升學專家主講的主題講座，分享香港學校的辦學特色、升學階梯、來港升學途徑、及入讀程序等，現場亦提供一站式報名平台。另外，家長即使未能親身前往教育展，亦可使用微信小程序向學校提交入學報名表。

第二屆「（大灣區）香港一條龍學校教育展」由STEM PLUS、香港島校長聯會、及新界校長會主辦。圖左起為STEM PLUS行政總裁劉靖瑋，新界校長會主席朱偉林校長。（盧勁揚攝）

料約4萬人入場 參展中小學各有約80間

參考去年有4萬多人入場參觀，而今年人才政策未有大幅改動，劉靖瑋估計今年的人流與去年相若。參展學校方面，本屆參展學校的小學及中學各有約80間，幼稚園則佔約40間，參展學校亦有不同類型，包括官立學校、津貼學校、直資學校、私立學校、國際學校等。同場亦有十多間提供與教育相關服務的商業機構參展，當中包括提供寄宿服務的公司，以滿足內地家長需求。

被問到學校參展的成果如何，劉靖瑋說去屆收到最多申請表的學校是一間津貼學校，數字達三、四百份，平均每間學校收到百多份申請表，最少的也有數十份，而今屆參展學校有八成是再次參展，相信與學校認為參展有助收生有關。他又提到，上屆教育展從小程序收到六、七千份入學申請表，並全數轉交相關學校處理。

去屆教育展有超過八成入場人士是內地家長，其餘家長大多來自本地，亦有少量來自東南亞。劉補充，入場的內地家長之中，有不少已經獲得簽證即將來港。

近年小紅書出現大量與香港教育相關的資訊，但準確性存疑。劉靖瑋表示，教育展的目標之一，是讓內地家長有機會直接與學校對話，獲取正確資訊，以至是透過參加現場舉辦的講座，了解香港學制及教育，避免受到不實資訊的誤導。

首屆「（大灣區）香港一條龍學校教育展」的參展學校平均收到逾百份入學申請表。（資料圖片）

教育展助內地家長為子女選學 提醒勿盡信社交媒體資訊

新界校長會主席朱偉林校長表示，教育展有助家長認識香港教育，了解在港升學的優勢，根據子女的特質，選擇合適的學校，以至是規劃升學路徑。他又提到，有不少家長認為內地學習環境太激烈，因此想為子女尋找其他選擇，「香港相對冇咁『卷』（競爭激烈）」。

香港島校長聯會主席詹漢銘就表示，教育展旨在向內地家長展示香港教育的獨特優勢，並讓香港學校展現他們的特色和優勢，同時讓內地家長更清晰了解內地與香港教育模式之間的差異。他建議入場參觀的家長深入了解不同學校的辦學理念與特色，為子女找到最合適的教育環境，並把握機會與學校交流，了解其教育方式及側重點。

詹校長亦提醒內地家長，社交媒體上有關香港學校及教育的資訊未必準確，甚至存在誤導，因此家長需要仔細甄別，而教育展正正是家長接收準確信息的理想途徑。