廣東上線四大國際傳播平台　構建「人人外宣」新生態

7月2日，由廣東省委宣傳部主辦的IP Guangdong形象傳播全資源平台、INFO Guangdong對外資訊服務平台、LIVE Guangdong慢直播平台、GO Guangdong國際參訪服務平台等四大國際傳播平台正式上線。2025《Go Guangdong夠廣東》形象片也同步發布。



廣東上線四大國際傳播平台。（羊城晚報）

廣東省委宣傳部相關負責人介紹，四大國際傳播平台的上線是廣東推進主流媒體系統性變革，創新國際傳播模式，構建「人人可參與、人人能傳播」新生態的重要舉措。四大平台既各具特色，又互聯互通、成為一體：IP Guangdong激發「人人外宣」，傳播視覺符號；INFO Guangdong精準服務用戶，沉澱情感連接；GO Guangdong打造參訪體系，創造沉浸體驗；LIVE Guangdong提供真實見證，靜享大美南粵。四大平台將致力推動民眾由「受眾者」變為「傳播者」，將對來粵在粵外籍人士的「服務力」轉化為「傳播力」，將廣東故事的「單次傳播」變為IP化的「集裝出海」，將省級平台「旗艦店」發展為全省國際傳播「連鎖店」。四個平台的搭建，推動國際社會從了解廣東，到感知廣東，到體驗廣東，到分享廣東。這是廣東深入學習貫徹習近平文化思想，貫徹落實黨的二十屆三中全會關於「構建更有效力的國際傳播體系」的部署要求，回答「如何講好中國故事」的創新方案——用真實打敗偏見、用參與擊破「繭房」、用人心鏈接人心，讓世界通過廣東看見並愛上真實、立體、全面的中國。

IP Guangdong：全民創作、傳播的舞台

IP Guangdong。（羊城晚報）

「IP Guangdong是全民創作、傳播Guangdong IP的舞台，民眾不再是傳播的受眾，更是傳播的『主人公』」，平台運營負責人、南方國際傳播中心、South總編輯趙楊表示。該中英雙語平台（http://www.ipguangdong.cn）致力於激活全球民間創作力量，打造「視覺廣東櫥窗」，匯聚圖片、視頻、設計等素材，圍繞時尚灣區、機遇灣區等八大主題，全方位展示廣東實踐成果與活力形象。平台面向全球創作者開放注冊、投稿與協作功能，搭建全球創作社群。優秀作品將獲海內外多渠道分發、版權交易、展覽展示等機會。目前，已有712位個人創作者和76家機構入駐IP Guangdong。

上線活動上，雕塑家許鴻飛、「小林漫畫」林帝浣、廣東省攝影家協會主席李潔軍、中國攝影家協會香港會員分會會長陳炳忠、澳門攝影學會會長黃明輝、廣州美術學院視覺藝術設計學院副院長劉平雲等受聘為「特約創作者」，入駐平台。「粵來粵好百千萬」系列100短視頻也宣布陸續上線IP Guangdong平台。平台同時啟動了「激情十五運CHILL好看」全民徵集活動。

INFO Guangdong：在粵外籍人士「數字生活伴侶」

INFO Guangdong。（羊城晚報）

INFO Guangdong致力於為在粵外籍人士打造「無感切換」的友好環境，提供「一站式」多語種服務。平台旨在以「服務力」提升「傳播力」，通過多終端渠道提供涵蓋省情、政務、法律、投資、文旅、求學、就醫等精準實用信息，解決外籍人士來粵、在粵的工作生活痛點；依託國際社區建立「外國人俱樂部」，組織交流活動促進融入；通過「老外講故事」等活動，將服務對象轉化為傳播夥伴，共同講述廣東故事。「這實現了國際傳播從『說給你聽』到『我們一起說』的質變」，平台運營負責人、南方國際傳播中心、South總編輯趙楊表示。

活動現場，華南美國商會主席哈利、廣州國際龍舟隊理事白大衛等5位在粵外籍人士受聘為首批「全球推介官」，廣州市天河區獵德國際化街區、深圳市蛇口境外人員管理服務中心等5個社區成為首批「INFO Guangdong國際社區信息服務點」。

GO Guangdong：「暢遊廣東」的全景地圖

GO Guangdong。（羊城晚報）

隨着中國持續擴大「免簽朋友圈」，「到中國遊、到廣東遊」正成為全球社交平台的「流量密碼」。GO Guangdong平台旨在打造服務中外遊客、訪客的智慧「全景地圖」，依托南方新聞網和廣東外語外貿大學高級翻譯學院，接住這波文旅新流量。

平台運營負責人、南方新聞網副總編輯張純青介紹，平台將啟動對實體參訪點的標準化建設，目標到2027年，這些參訪點都將配齊清晰的中英文標識、豐富實用的雙語解說材料，提升廣東熱門參訪點的國際化服務水平。

此外，GO Guangdong的中英文智能網站系統正在建設中。該系統將匯集廣東省內所有相關參訪點信息，並根據歷史、文化、風物等主題進行智能分類，方便訪客快速查找感興趣的內容。未來不管是組織團體考察，還是個人自由行，這個系統都能幫上忙。

「我們的目標是讓大家在廣東的探索既方便又開心」，該項目負責人說，GO Guangdong將與INFO Guangdong服務平台互聯互通，共同為「遊在廣東」提供更全面、更貼心的支持。同時，結合廣東新聞發布下沉機制，助力打造更立體的基礎配套設施，增強發布傳播的生動性、穿透力。

目前，該項目團隊已圍繞生物多樣性、「百千萬工程」、全民健身主題，首期發布「靈動灣區」、「古村漫行」、「活力灣區」3條GO Guangdong參訪線，路線詳情將通過GO Guangdong英文網站（http://goguangdong.southcn.com）和TikTok、小紅書的GO Guangdong賬號同步發布。未來，GO Guangdong將持續推出產業、科技、文化等更多主題參訪線。

LIVE Guangdong：廣東24小時不打烊的真實紀錄片平台

LIVE Guangdong。（羊城晚報）

在信息紛雜的時代，真實、鮮活成為稀缺力量。LIVE Guangdong慢直播平台依托廣東廣播電視台專業團隊，對廣東全域進行24小時不間斷、無解說、沉浸式4K超高清直播，打造一部永不落幕的「廣東真實紀錄片」。

平台正分步建設覆蓋全省的慢直播網絡，目標到2027年建成500個直播點位，廣泛呈現「百千萬工程」示範村鎮及城市地標風貌。觀眾可通過廣東廣播電視台電視頻道、粵TV客戶端及Tik Tok、YouTube、微信視頻號等國際社交媒體平台，實時觀看大美南粵的晝夜流轉。

據平台運營負責人、廣東廣播電視台對外傳播中心主任林慶堅介紹，未來，平台還將圍繞「春、夏、秋、冬」季節主題以及重大活動、重點主題，對直播內容進行「精選剪輯」和「二次創作」，通過海量的日常生產生活場景呈現，豐富用戶對廣東的鮮活感官體驗。

上線活動現場，實時切換展示了已開通的多路慢直播信號，呈現了從晨曦港珠澳大橋到深夜城市街巷的不同景象。LIVE Guangdong還現場連線茂名的高速服務區，主持人帶着外國友人體驗打卡荔枝。在來自俄羅斯的Elizaveta Vede看來，有了這一平台，就能讓外國人更便利、更生動地了解廣東不同地區的文化。

據悉，廣東四大國際傳播平台還將發揮「旗艦店」的示範牽引作用，着力構建「1（省級平台）+21（地市）+N（省市各部門各媒體）」傳播格局，努力孵化衍生更多「IP」「INFO」「LIVE」「GO」城市「連鎖店」，推動形成主流媒體「強音」、人民群眾「交響」、市場主體「和鳴」、外籍人士「共舞」，機制化、國際化、IP化、常態化講好中國故事、大灣區故事和廣東故事的生動局面。