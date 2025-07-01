內地高鐵「暫不檢查充電寶3C標識」 深圳廣州地鐵尿袋限制一次看
撰文：許祺安
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中國民航局日前宣布，6月28日起，禁止旅客攜帶沒有3C（中國強制性產品認證）標識、已被召回型號或批次的充電寶（又稱尿袋、行動電源或隨身充）乘坐境內航班。許多網民擔心高鐵、鐵路會否跟進。
對於充電寶上高鐵的相關規定，內媒日前詢問高鐵客服，客服人員表示，目前鐵路對攜帶充電寶的要求是單塊額定能量不超過100wh（瓦時），且必須帶有清晰的標誌，目前暫不查看3C標識。
據了解，新規上市以來引發許多內地網民批評「一刀切」，稱是將問題轉嫁到消費者身上，「應該是要查廠商而不是消費者」。目前內地高鐵、鐵路未跟進此策略，沒有規定一定需要3C標識。
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廣州地鐵嚴查尿袋：限制每人攜帶個數和容量
值得關注的是，內地地鐵會有安檢，日前傳出廣州也開始嚴查充電寶。據媒體報道，近期有多位網友稱，廣州地鐵也開始嚴查行動電源。對此地鐵站安檢人員表示，行動電源的容量不能超過20,000mAh（毫安），每人最多帶兩個。
據了解，廣州地鐵的規定行之有年，只是近日也開始加大盤查力度。深圳地鐵目前確實禁止乘客攜帶20000mAh（毫安）以上充電寶進站乘車。
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