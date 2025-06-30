深圳東站開通三亞直達列車 每日夕發朝至 「鐵-海-鐵」無縫銜接
撰文：盛昀
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自7月1日零時起，全國鐵路將實施新的列車運行圖。此次調圖中，深圳鐵路部門將原深圳東站往返海口的Z8006/7次、Z8008/5次列車運行區段延伸至三亞，並改為每日開行。
據悉，此次調圖後，深圳東至三亞的Z8006/7次列車18:42從深圳東站出發，途經廣州、茂名、湛江西、海口等站，次日13:10抵達三亞，全程18小時28分；返程的Z8008/5次列車12:06從三亞站出發，次日6:22抵達深圳東站，全程18小時16分。列車運行時間充分考慮旅客夜間休息需求，實現「夕發朝至」，提升出行舒適度。
此前，深圳開往海南的列車僅終到海口，旅客需換乘其他交通工具前往三亞。此次調整後，列車直達三亞，免去換乘麻煩，同時串聯粵港澳大灣區與海南重點城市，進一步促進區域互聯互通。
Z8006/7、Z8008/5次列車的最大亮點在於採用「火車輪渡」模式。當列車抵達瓊州海峽時，車廂將不解編直接駛上渡輪，實現「鐵-海-鐵」無縫銜接，旅客可全程在列車內體驗跨海旅程，感受獨特交通魅力。
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