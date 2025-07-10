有片｜深圳黃色暴雨生效　昨夜雷電交加　地鐵一貼心服務被讚

【丹娜絲／紅雨／黃雨／暴雨警告／明日的天氣／hko／熱帶氣旋／移動路徑】熱帶氣旋丹娜絲「回馬槍」襲廣東，深圳昨晚（9日晚間）下大雨且雷電交加，深圳氣象台也於昨晚發布全市雷電預警信號。有網民上網分享當晚的影片，稱「從小大到沒看過持續這麼久，量這麼多的閃電和雷暴。」



深圳市氣象台今日（7月10日）8時15分發布羅湖區、南山區、福田區、珠江口、深圳灣、龍崗區（布吉、阪田、南灣、吉華街道）和龍華區（大浪、龍華、民治街道）雷雨大風黃色預警信號和暴雨黃色預警信號，預計1到2小時內上述地區將出現30-50毫米降水和8級左右短時大風，並伴有強雷電。



深圳市進入暴雨戒備狀態，深圳市提醒，上述區域存在山洪風險，請注意防禦暴雨可能引發的局部內澇、山洪等災害，並要落實各項防風防雷電措施。



值得關注的是，有深圳市民昨日在網絡上分享，稱昨晚突然遇到深圳的大暴雨，「好在深圳地鐵可以免費租傘」，該網民更稱見到不少人被暴雨困在地鐵口，「看來很多人不知道深圳地鐵可以借傘。」

有深圳市民昨日在網絡上分享，稱昨晚突然遇到深圳的大暴雨，「好在深圳地鐵可以免費租傘」

據內媒報道，雨天借傘服務源於深圳地鐵的「幸福的紅雨傘」公益行動，下雨天地鐵站會貼心地為市民提供紅色雨傘免費借用，乘客有需要，即可與地鐵工作人員聯繫獲取，深圳地鐵全線網總共投放10000把公益紅雨傘，各條地鐵線路都有紅雨傘便民服務點。

據了解，只需跟深圳地鐵工作人員留下姓名和聯繫方式，七天內將傘歸還至深圳地鐵任一地鐵站即可。