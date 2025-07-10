暴雨．停課最新｜教育局宣布所有日校包括中、小學及幼園周五停課

由政務司司長領導的應對極端天氣督導委員會今日（10日）中午宣布，受熱帶氣旋丹娜絲殘餘帶來的暴雨及狂風雷暴的影響，預計明日（11日）天氣情況持續惡劣，為確保學生的安全，並考慮到全港學校已陸續放暑假，停課對學生的學與教實際影響較少，教育局宣布所有日校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心）明日將會停課。



▼7月10日星期四 暴雨天氣▼

7月10日清晨05:36的雷達圖顯示，本港以南有雷雨區。（天文台圖片)

【11:55】應對極端天氣督導委員會今宣布受熱帶氣旋丹娜絲殘餘帶來的暴雨及狂風雷暴的影響，預計明日天氣情況持續惡劣，為確保學生的安全，並考慮到全港學校已陸續放暑假，停課對學生的學與教實際影響較少，教育局宣布所有日校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心）明日將會停課。

【10:45】教育局宣布由於天氣惡劣，，有下午校今日下午停課。正在上課的上午校及全日制學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

【09:36】教育局宣布，學校應採取應變措施，確保學生安全，正在上課的學校應繼續上課直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

香港天文台在上午9時36分發出有關紅色暴雨警告信號的特別報告，指香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台指，持續暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞，暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

▼2023年9月7日 龍翔道在黑色暴雨警告下嚴重水浸▼



+ 12

▼2023年9月8日凌晨 黑雨下柴灣馬路黃泥水浸至大腿以上▼



+ 3

▼2023年9月7日 暴雨下黃大仙廣場館浸了半層▼



▼2023年9月8日早上 大埔碗窰村外大埔河▼



+ 6

▼2023年9月8日凌晨 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼

