颱風韋帕｜深圳全市公園關閉　深圳博物館等多場館關閉

颱風「韋帕」中心已過珠江口，未來將進一步遠離深圳，風力將逐漸減弱。深圳全市室內應急避難場所已開放，深圳全市公園於7月19日18時起採取閉園措施，閉園期間請勿前往公園遊玩。



颱風「韋帕」中心已過珠江口。（@深圳天氣）

深圳全市公園於7月19日18時起採取閉園措施，閉園期間請勿前往公園遊玩。而受颱風影響，深圳博物館臨時閉館、取消活動。

深圳美術館（新館）、深圳美術館（東湖館）將於7月20日（周日）臨時閉館。若防颱風應急響應等級降低為四級或取消，各場館自動恢復開放。

颱風「韋帕」中心已過珠江口。（@深圳天氣）

深圳圖書館於7月20日將暫停到館讀者服務（含中心館、北館、自助圖書館室外機）和線下讀者活動。

南山博物館、南頭古城博物館、陳郁故居、天后博物館、宋少帝陵和南頭古城微型博物館群，7月20日暫停對外開放。颱風預警信號解除後，南山博物館及所轄各場館將自動恢復開放。

預計20日15時前，廣深城際、廣深港高鐵福田至廣州南區間、廈深高鐵惠東南至深圳北區間、贛深高鐵東莞南至深圳北區間的列車全部停運；深圳站、深圳東站8時至15時始發的部分普速旅客列車也將停運。以上線路列車預計自下午15時起逐步恢復運行。