深圳自建房安裝升降機　二手承重木斷裂3人墮亡　調查報告公布

2025年1月2日，深圳市龍崗區有工人在自建房砌築升降機井道時，因承重方木變形、拉斷，導致操作平台坍塌，3人從高處墮下身亡。

7月11日，深圳市應急管理局公布事故調查報告。調查認定，本次事故是一宗因涉事業主違規委托無相應資質的單位施工，施工單位操作平台搭設不規範、安全管理缺失、以欺騙手段逃避安全監管，相關部門監管不力導致的生產安全責任事故。



深圳市應急管理局公布了《深圳龍崗園墩路自建房電梯井道砌築工程「1·2」較大高處墜落事故調查報告》。

報告稱，2025年1月2日7時45分，砌築工李書明、田昌群、陳建華，雜工李軍委、蔡大情先後進入涉事建築6層，根據分工，李書明、田昌群、陳建華在606房間砌築升降機井道磚牆，雜工李軍委搬運紅磚，拌合、遞送砂漿。蔡大情在現場跟進施工進度，望風逃避巡查檢查，同時協助拌合、遞送砂漿。李書明、田昌群、陳建華砌築升降機井道磚牆至約150厘米高度時，利用木模板和重覆使用的5根二手方木，完成涉事操作平台搭設。

涉事建築。（深圳市應急管理局）

11時56分，他們午休外出就餐。13時55分，田昌群、陳建華、李軍委、蔡大情返回現場繼續施工，李書明未返回。李軍委、蔡大情到7層705房拌合砂漿。田昌群、陳建華攀爬進入6層606房間升降機井道操作平台上準備作業，李軍委、蔡大情依次將7層705房內的紅磚、砂漿，通過升降機井道水平洞口遞送給田昌群、陳建華，再由田昌群、陳建華堆放至操作平台中間，開始砌築升降機井道。

14時26分，新到的砌築工劉運梅進入涉事建築606房間。稍後，劉運梅攀爬進入6層電梯井道內的操作平台上，與田昌群、陳建華一同砌築升降機井道。14時36分許，操作平台中間3根承重的二手方木斷裂，操作平台坍塌，劉運梅、田昌群、陳建華隨即墮下，砸穿位於三層樓面未拆除的操作平台後，墮至升降機井道底坑。

工人從高處墮下示意圖。（深圳市應急管理局）

通過現場勘驗、模擬試驗和理論驗算等，認定本次事故直接原因為操作平台承重方木上的總荷載超過其極限承載能力，承重方木變形、拉斷，操作平台整體坍塌，正在操作平台上作業的3名工人因未佩戴使用安全防護用品，從18.32米的高度墮下，因升降機井道未設安全平網，砸穿位於三層樓面未拆除的操作平台，墮至升降機井道底坑死亡。

6層牆體預留孔洞及遺留方木。（深圳市應急管理局）

報告稱，負責組織施工、世紀鑫高物業公司法定代表人高再華；由高再華直接僱用、負責跟進施工進度的蔡大情；由高再華僱用、負責現場升降機井道砌築的文可華等3人，涉嫌重大責任事故罪，已被司法機關採取強制措施。

涉事業主林昌俊，未按規定對樓板切割工程進行設計；未按規定委托具有相應資質的施工單位開展施工；放任施工單位備案弄虛作假；經常在施工現場外望風；經常到施工現場查看，未採取有效措施制止違規作業，對事故發生負有責任，涉嫌重大責任事故罪。建議移送司法機關依法處理。待司法機關依法作出處理後，如未認定為犯罪，由應急管理部門按照有關規定對其實施行政處罰。

田昌群、陳建華未按技術標準搭設操作平台，對事故發生負有責任，涉嫌重大責任事故罪。鑑於已在事故中死亡，根據《刑事訴訟法》有關規定建議不予追究刑事責任。

電梯井道底坑示意圖。（深圳市應急管理局）

砌築工人墜地示意圖。（深圳市應急管理局）

報告稱，世紀鑫高物業公司未按規定建立健全安全生產管理制度，未按規範標準組織施工，未按規定對施工現場實施安全檢查，未按規定提供安全防護用品、開展安全教育培訓等，逃避監管部門監督檢查，對事故負有責任，建議由應急管理部門依法處理。宇圖裝飾公司違法出借公司資質證書，建議由住房建設部門依法處理。

同時，對在事故調查中發現相關政府單位和公職人員履職方面存在的問題線索及相關材料，已移交市紀委監委審查調查。