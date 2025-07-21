颱風韋帕｜環流雲系仍影響廣東沿海　料今明兩日深圳暴雨持續

據深圳天氣介紹，颱風韋帕目前已經遠離，但其環流雲系仍在不斷影響廣東沿海大部分地區。深圳市三防辦提醒，颱風「韋帕」即便已經登陸，其強風暴雨的威脅仍未解除，未來兩日深圳出現暴雨的風險仍較大。



據《南方都市報》報道，截至7月20日晚22時，深圳防颱風和防汛應急響應均已回落至「關注級」。全市共出現倒伏樹木2483棵，846輛車因樹木倒伏等原因受損，未發生重大災情、人員因災死亡事故和地質災害，城市運行整體平穩。

深圳清理道路。（深圳交警）

深圳市三防辦提醒，颱風「韋帕」即便已經登陸，其強風暴雨的威脅仍未解除，未來兩日深圳出現暴雨的風險仍較大，市民還需做好防禦措施。

據市三防辦介紹，颱風「韋帕」是2018年「山竹」後給深圳帶來最嚴重風雨影響的颱風之一，影響與「蘇拉」相當。受颱風影響期間，全市普遍出現內陸8-11級、沿海10-13級、高山14-15級的最大陣風；全市普遍出現暴雨到大暴雨，深圳平均累計雨量91.9毫米，最大累計雨量193.7毫米（福田區沙頭街道）。

廣東累計降水量。（廣東天氣）

據廣東氣象部門消息，廣東南部市縣仍然有明顯降水。21日，湛江、茂名和陽江有暴雨到大暴雨，雲浮、珠三角南部和粵東有大雨到暴雨局部大暴雨，其餘市縣有中到大雨局部暴雨。