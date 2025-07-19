廣東上半年GDP達68725.4億元　年增4.2%　房地產開發投資降16.3%

周五（7月18日），廣東省統計局發布上半年經濟數據，上半年全省GDP達到68725.4億元（人民幣，下同），按不變價格計算，按年增長4.2%，增速比一季度提升0.1個百分點。

其中，第一產業增加值2258.86億元，增長4.2%﹔第二產業增加值25978.86億元，增長3.4%﹔第三產業增加值40487.69億元，增長4.6%。

廣東省統計局指出，隨着各項宏觀政策落地見效，全省經濟延續回升向好態勢，運行總體平穩、穩中向好。



據《南方日報》報道，上半年，廣東全省工業生產穩定增長，新動能產業發展良好。規模以上工業增加值按年增長4%，增速比一季度加快0.1個百分點，其中6月份增長5.3%。

分行業看，製造業增長4.5%，增速比一季度提高0.1個百分點。重點行業發揮穩定支撐，計算機、通信和其他電子設備製造業增加值增長7.3%，電氣機械和器材製造業增加值增長7.8%，汽車製造業增加值增長7.2%，石油、煤炭及其他燃料加工業增長8.6%，通用設備製造業增長6.7%。

新動能產業增勢良好，先進製造業、高技術製造業增加值分別增長5.9%、6%，佔規模以上工業增加值比重分別為55.4%、33%。高技術產品產量快速增長，新能源汽車、儲能用鋰離子電池、工業機械人、服務機械人、民用無人機產品產量分別增長14.7%、42.2%、34%、23%、58.2%。

上半年，廣東全省工業生產穩定增長，新動能產業發展良好。（視覺中國）

上半年，廣東全省固定資產投資按年下降9.7%。大規模設備更新政策支持帶動設備工器具購置投資增長1.5%，增速比一季度加快2.0個百分點。房地產開發投資下降16.3%，新建商品房銷售面積下降10.6%，降幅比上年同期收窄20.0個百分點。

上半年，廣東全省服務業增加值按年增長4.6%，增速比一季度加快0.3個百分點。其中，交通運輸倉儲郵政業、金融業增加值分別增長6.6%、7%，比全部服務業增速高2個、2.4個百分點。

此外，上半年，廣東全省農業生產形勢良好，農產品供給保障充足全省農林牧漁業總產值按年增長4.7%。蔬菜及食用菌產量增長3.1%，園林水果產量增長5.7%，茶葉產量增長5.2%。豬肉產量增長3.4%，禽肉產量下降2.4%。二季度末，生豬出欄增長4%，家禽出欄下降0.8%﹔生豬存欄增長13.7%，家禽存欄下降0.6%。