深大城際料2026年建成通車　「地下巨龍」橫跨4區直達深圳機場

橫跨深圳市坪山區、龍崗區、龍華區和寶安區的「地下巨龍」——深大城際，近日再迎建設進展，預計2026年建成通車後，坪山至深圳寶安機場最快僅需40分鐘。



深大城際五和站平南鐵路線路撥接施工精準完成。（深圳交通）

據「深圳交通」消息，近日，深大城際五和站平南鐵路線路撥接施工精準完成，標誌着深圳地鐵建設史上，首次既有鐵路臨時導改取得全面成功，項目建設全面進入提速階段。

平南鐵路導改作為項目建設的「咽喉」工程，其複雜性、風險性與協調難度極高。隨着深大城際五和站平南鐵路導改圓滿成功，深圳市五和綜合交通樞紐工程也將加速推進。

深大城際線路圖。（深圳交通）

深大城際（深圳段）起自深圳市寶安機場T4站，途經寶安區、龍華區、龍崗區，終至坪山區聚龍站，線路全長約69.2km。線路設計時速為160km。全線設地下站11座，分別為：T4樞紐、機場東、黃麻布、石岩中心、龍勝、民治北、五和、白坭坑、大運、坪山、聚龍。

預計建成後，坪山至深圳機場最快僅需40分鐘，屆時，將進一步加強深圳東部與西部、中部之間的快速聯繫。同時，城際鐵路作為深圳對外聯繫的重要通道，對灣區交通互聯互通、深莞惠都市圈一體化，均具有重要的戰略意義。